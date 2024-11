Policija upala u kuću folk pevača! Petrović slao poruke maloletnici, njen otac mu slupao auto, pa ga prijavio za pedofiliju!

Bosanski mediji objavili su vest da je pevač, bivši takmičar "Zvezda Granda", prijavljen od strane oca maloletne devojčice, zbog pedofilije.

S. Lj. iz Gornjeg Vakufa / Uskoplja koji je rekao da je PS Gornji Vakuf prijavio pevača Mahira Petrovića koji je prema njegovim rečima uznemiravao njegovu petnaestogodišnju kćerku. Otac je rekao da je sam otišao u policiju da sebe prijavi jer je slupao automobil pevaču, nakon što je utvrdio da je slao poruke njegovoj ćerki da se sastanu u gluvo doba noći.

Događaj se desio u noći između četvrtka i petka, odnosno između 7. i 8. novembra 2024. , a S. Lj. tvrdi da je policija odmah, nakon njegove prijave kod Mahira Petrovića obavila pretres 8. novembra uveče.

Pevač Mahir Petrović, bivši takmičar "Zvezde Granda", prošle godine je privođen jer je pobegao nakon što je Audijem usmrtio pešaka Jozu Batinića, sada je suočen s ozbiljnom prijavom oca za pedofiliju. Otac S. LJ. je u noći vidio poruku koju je dobila njegova maloletna ćerka u kojoj je muška osoba nagovara da izađe napolje da se vide.

- Ja sam odgovorio umesto nje: „Ko si ti, dođi pred kuće da te vidim“. On je autom došao pred našu kuću i ja sam odmah prepoznao Mahira. Istrčao sam i polupao mu auto. Tu noć, ne znam jesam li bahato postupio, stukao sam mu auto, on mi je pobegao, a onda sam sebe prijavio policiji da kažem zašto sam to uradio - naveo je ogorčeni otac.

Dodao je da je o svemu upoznata i tužiteljka Tužilaštva SBK.

- Ona je digla raciju. U petak uveče odmah mu je upala policija u stambeni objekt. U razgovoru s našom policijom imao sam osjećaj da sam ja gori nego on, to me potreslo, šta mu se dozvoljava i oprašta. Ja bih kroz vatru išao za svoje dete, sad njegovi roditeljii žele sa mnom razgovorati, o čemu. Ovo s mojom kćerkom možda traje od pre, nije ovo odjednom. Šta on ima da se petlja s djevojčicom od 15 godina - kazao je S. LJ. koji u strahu za sigurnost djevojčice nije slao kćerku u školu.

- U pogledu događaja koji je prijavljen između 7. i 8.11.2024.godine, obavešten je dežurni tužilac koji je naložio ovlaštenim službenim licima MUP SBK da provere sve okolnosti i prikupe informacije i dokaze povodom tog događaja, te da nakon što prikupe informacije i dokaze, iste dostave ovom Tužilaštvu radi procene postojanja elemenata krivičnog djela propisanih Krivičnim zakonom FBiH - navela je za "Avaz“ Meliha Mešan, portparolka Tužilaštva SBK.

