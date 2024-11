Nemam ni decu, ni unučiće: Lepa Lukić otkrila kako provodi dane u penziji, pa priznala da li joj prija kada joj kažu da je živa legenda

To joj je mir!

Pevačica Lepa Lukić kaže da joj prija što je ljudi nazivaju živom legendom, kao i je ponosna na višedecenijsku karijeru kojoj je to opravdala.

- Kako komentarišem to što me nazivaju živom legendom? Pa naravno da mi to prija. Bolje da sam živa legenda, nego mrtva. To je logično valjda, nemam ništa protiv da mi to prićaju - našalila se Lukićeva u svom stilu.

- U slobodno vreme spavam, izađem malo na terasu da sedim, igram se sa macom i tako dalje, to mi je super zabava - rekla je pevačica za Blic, pa je dodala:

- Znam ja i u ovim godinama šta je provod i šta je moda, tako da se i dalje krećem po događajima. Trebalo je da idem u Kanadu na jedan događaj, ali sam otkazala na kraju. Teraju me ljudi opet da pravim koncerte, ali za sada ne razmišljam o tome. Nemam ni decu, ni unučiće, moram nečim da se zabavljam.

Lepa: "Bojim se da me ne pokopaju poput skitnice"

Podsetimo, pevačica Lepa Lukić inače prima tri penzije, a kako je istakla, najveći strah joj je da ne bude sahranjena kao skitnica.

- Štedim ja za stare dane. Moram da štedim, jer ne znam kada ću da umrem. Bojim se da ne ostane dve hiljade evra iza mene, a da umrem, pa da ne mogu da me sahrane i pokopaju me poput skitnice - rekla je ona tada, pa je dodala:

- Nacionalna penzija mi je 60.000 dinara, a ova druga 90.000 dinara. I imam kanadsku penziju od 1.000 evra. Može da se živi i od nacionalne ako vodiš računa. Nacionalnu penziju nisam jurila. Bila sam u Americi i kada sam se vratila, čula sam se s nekim ljudima koji su mi rekli da sam je dobila. Država me je priznala.

Autor: N.B.