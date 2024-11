Raskinuli Dea i Mladen: Mijatović se odmah oglasio i otkrio detalje emotivnog kraha (FOTO)

Kraj velike, dugogodišnje ljubavi!

Novinar i konzul u ambasadi Srbije u Tel Avivu Mladen Mijatović oglasio se i saopštio da je raskinuo emotivnu vezu sa koleginicom, voditeljkom TV Pink Deom Đurđević. On se oglasio putem društvene mreže Instagram i saopštio odluku.

- Obaveštavam vas da smo Dea i ja stavili tačku na naš zajednički emotivni život - naveo je on.

Mladen je otkrio i u kakvim su sada odnosima on i Dea.

- Rastali smo se u prijateljskim odnosima, uz puno poštovanja.

Dea Đurćević i Mladen Mijatović bili su godinama unazad u srećnoj vezi. Nakon što je pre pet godina doživela strašnu nesreću u kojoj je umalo ostala bez ruke, bio joj je najveća podrška.

Ona je nedavno govorila o njihovoj razdvojenosti zbog posla.

- Mlađa radi stvarno posao u kom uživa, bar meni to tako zvuči. Navikli smo se na razdvojenost i još uvek smo zajedno - rekla je najpre Dea.Ja kada sam sa nekim verujem da je to do kraja života, dok ne poludim i ne presečem i kada kažem da je stvarno dosta. Gledam da izvučem maksimum iz svega, a kada više ne može, onda, Bože moj...Mislim da mi još uvek možemo da izvučemo taj maksimum. Ali, ja sam posle ove saobraćajne nezgode naučila da sve može da te iznenadi, a ne bi trebalo - rekla je ona.

Autor: M.K.