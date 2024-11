Evo čime se bavi tašta Slobe Radanovića: Jelenina majka živi skromno a zet ne zna gde ona radi

Tašta pevača Slobe Radanovića, Beba Đuričanin, radi na Đeram pijaci, gde ima tezgu na kojoj prodaje peškire i posteljinu, a kako su pričale njene kolege, veoma je vredna i nikad se ne hvali da ima poznatog zeta.

Beba Đuričanin, majka Slobine žene Jelene, na pijaci je tri puta nedeljno - utorkom, četvrtkom i subotom, a često joj pomaže druga ćerka Maja, pisali su domaći mediji.

- Kako ne znam Bebu. Ma, odlično je znam. Idite pravo pa desno i naći ćete je na tezgi, čini mi se da je na sredini. Ona je jedna lepa žena s plavom kosom i snenim očima. Ćerka Jelena liči na nju. Ista je majka, samo što ima drugu boju kose. Idite slobodno, jako je ljubazna žena i srdačno će da vas dočeka. Dolazite zato što je to Slobina tašta? Nikad se nije time hvalila. Skromna je i poštena žena. Svi kod nje vole da kupuju peškire - pričala je jedna prodavačica sa pijace.

Beba Đuričanin bila je, kako se navodi, iznenađena kada je ugledala novinare.

- Drago mi je što ste došli, ali ja ne volim da se snimam i slikam. Nisam ja iz tog sveta. Volim svoj posao i lepo radim sa svojim mušterijama. Baš danas mi je rođendan, a vi ste me iznenadili. Ne znam šta bih rekla. Pratim medije, čitam, ali nisam neko ko bi voleo da bude deo javnog života. Meni je ovako baš lepo u tajnosti. Ja živim drugačijim životom - skromno je rekla.

- On je divan dečko. Zaista samo reči hvale imam za njega. Svojoj ćerki se ne mešam u izbor i mogu samo da im pomognem koliko umem i imam. Nije dolazio ovde na tezgu, a i nema razloga. On zna gde radim. Njih dvoje kreiraju sami svoj život. Kao majka mogu samo da ih podržim. Ne bih mnogo da pričam na tu temu, ipak su to privatne stvari - rekla je Beba u intervjuu 2020. godine.

