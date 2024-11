Evo zbog čega čuveni glumac nije mogao da ima decu: Otkrivena istina o Nikoli Simiću posle mnogo godina

Legendarni glumac Nikola Simić preminuo je 2014. godine, a iako je voleo decu, nikada se nije ostvario kao otac.

Jednom prilikom Nikolin bratanac, Nenad Simić, otkrio je zbog čega glumac nije mogao da ima decu.

- Nikola nije imao ćerku ni unuke. Ana je ćerka njegove poslednje žene Snežane. On je bio dobar prema njoj, ali joj nije otac. Nikola je u mladosti puklo slepo crevno, došlo je do sepse, to se tada zvalo tuberkuloza stomaka, a lečili su ga radijacijom, nakon čega je ostao sterilan i nije mogao da ima dece. Oni sve pokušavaju zbog nasledstva - rekao je Nenad.

On je takođe za jedan dnevni list ispričao je da se glumac četiri puta ženio i razvodio, da je obožavao žene i bio veoma galantan prema njima. Poslednjih godina Nikolinog života pričalo se da je u vezi sa 48 godina mlađom glumicom.

Početkom 2014. godine čuveni glumac oboleo je od raka prostate. U februaru je operisan, a početkom juna usledile su komplikacije sa bešikom.

Nikola Simić preminuo je 9. novembra 2014. godine, devet meseci nakon operacije, u 80. godini života.



