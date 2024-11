Bukti rat između Raleta i Olje Bajrami: Pevačica optužila kompozitora da je prodao njenu pesmu!

Pevačica Olja Bajrami tvrdi da je pesma "8 milijardi", koju je na novom albumu snimila Maja Berović u duetu sa Sašom Matićem, zapravo njena.

Ona tvrdi da je ova pesma koju je radio Goran Ratković Rale, njen bivši dečko, došla kod nje pre dve godine.

- To vam je tako kad odete u "muzički autlet" kod šanera. Da ste otišli kod krojača da vam se sašije po meri, ne bi vam bilo ni usko ni veliko, već baš taman - najpre je napisala Olja, a onda dodala:

- Pesma je bila poklon, radila sam na njoj skoro dve godine. Nisam znala da će otići dalje. To bi bilo kao da sam ja njemu rekla da skine "omegu" sa ruke (koja vredi svakako više od pesme) i stavila je na tuđu ruku. Ja sam neko koga ne možete praviti budalom, za svoju istinu sam spremna i da ginem. Ja ne ćutim budalama, svoje stavove branim argumentima i dokazima. Mnogo ih je koji dele ovu priču. To što vi mislite da ste bahati i mnogo moćni i bitni u jednom ste pali ispit - u karakteru. Nemate ga. J****a. I još nešto, ne dozvolite da vas neko laže i maže i da vam prodaje tuđe ostatke - napisala je Bajramijeva.

Rale Ratković se oglasio nakon toga:

- Po ko zna koji put slušam ovakva lupetanja. Došli smo dotle da svako ko otpeva demo može to da okači na društvene mreže i predstavi kao svoju pesmu. To su nebuloze. Pesma nema nikakve veze sa njom i sve što sada želi jeste marketing. Ako je odbila jer nije dobra kao što tvrdi, zašto je sada objavljuje?! Ne treba tome davati marketing, a ja ću se ubuduće potruditi da se pravno zaštitim od ovakvih zloupotreba - poručio je iznervirani Ratković.

Nakon njegove izjave oglasila se i Olja Bajrami

- Gorane, biću kratka i konkretna, obzirom da je ovo moja prva i poslednja izjava u vezi čitave teme oko pesme "8 milijardi" nadam se da ćes shvatiti da su ti tvoji saradnici uvalili kosku za kojom si poleteo da se oglasiš.Jako naivno od tebe. Obzirom da znamo oboje s kim imaš posla i koje je tvoje mišljenje o tim ljudima. Dakle, pesmu “8 milijardi” si mi poklonio, nisam očekivala da će otići dalje, ali to si ti.To bi bilo kao da sam ja tebi rekla skini tu Omegu sa ruke i da sam je dala nekom drugom. Prebacuješ problem na mene i Maju, žena nema nikakve veze sa ovim. Praviš jaz između kolega, to radiš dugo i to više nije ništa novo, ali kao što vidiš niko ti ne ćuti više. Mnogi su već shvatili da je doći kod tebe kao kada odeš kod šanera u “Muzički Outlet”. Što se tiče marketinga koji pominješ, vala niko više nije imao naslovnica od tebe u ovoj godini na kontu mog imena. Nek sve ide na mene,častim. Sve bitke dalje vodiš sam sa sobom. Istekao ti je rok.



