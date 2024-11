Ni u snu ne pomišljam da bi on to mogao da uradi: Mirka Vasiljević iskreno o braku sa Vujadinom, evo kada će dobiti CRVENI KARTON

Domaća javnost neretko bruji o odnosu Mirke Vasiljević i Vujadina Savića i njegovim navodnim prevarama, a sada je o njihovom odnosu progovorila glumica u emisiji "Amidži šou" na Pinku.

Zanimljivo pitanje u jednoj od rubrika emisije otvorilo je temu za diskusiju.

- Šta je po tebi u braku za žuti, a šta za crveni karton i koliko Vujadin do sada ima žutih kartona? - glasilo je pitanje, na koje je Mirka opširno odgovorila.

- Šta znam... Nismo došli do crvenog kartona, to je najbitnije - počela je glumica, a potom dodala:

- To je neka situacija za koju se nadam da se nikada neće desiti jer ako dođe do crvenog, to se zna šta je, isključenje. Ne znam, znaš zašto? Svaki period života dolazi nešto što možeš ili ne možeš da razumeš, kako se ti sam sa sobom osećaš, kakav je vaš odnos u tom trenutku... Verovatno ono što mi je bilo nezamislivo sa 20, sada sa 34 razumem. Stvarno ne znam. Verovatno nešto što je radikalno, što ne očekujem od njega, jer smatram da nije takav čovek. Da je takav čovek, ne bih bila sa njim. To ne bih mogla, da je baš nešto što je radikalno, bezveze u svakom društvu, svakoj zemlji, za sve generacije, ali ni u snu ne pomišljam da on to može da uradi. Ovako, ja samo pištim, pištim, ali ne vadim kartone - iskrena je bila glumica koja s fudbalerom ima četvoro dece.

Autor: D. T.