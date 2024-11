Ne dolazi sebi! Vera Matović se dirljivim rečima oprostila od Palme, otkrila koju je pesmu on uvek naručivao

Vera Matović ne krije da ju je slomila vest o smrti Dragana Markovića Palme.

Predsednik Jedinstvene Srbije Dragan Marković preminuo je juče, 22. novembra. S obzirom na to da je bio blizak prijatelj sa mnogim pevačima, estrada je zavijena u crno, a Palmin odlazak ne može da prežali ni Vera Matović, koja je bila bliska sa njim.

Vera Matović je za medije otkrila i kada su se poslednji put videli i kako je izgledalo njihovo druženje.

- Baš sam tužna, šta da kažem. Mislila sam da takva osoba nikada neće otići od nas, ali eto, ode pre nego što je trebalo. Nismo znali da je bolovao, sve je to bilo nešto kratko, a i on je to krio. Ali šta bismo mu pomogli i da smo kukali na sav glas? On je živeo svoj život onako kako je mogao, borio se, ali kratko. Izgubio je borbu - rekla je Vera Matović za Informer, pa dodala:

- Prošle godine sam pevala na njegovom čuvenom Potoku, gde je organizovao koncerte uveče. Naše prijateljstvo datira još od početka njegove televizije, kada smo snimali emisije i neke skečeve, a on je bio pravi domaćin - pristerila se pevačica, pa nastavila:

- Mi smo se uvek odazivali njemu. Renovirao je i otvarao domove kulture, a ja sam mnogo puta išla i pevala. Voleo je pesmu "Vrati se još jednom u moj zagrljaj", i uvek sam mu je pevala sa zadovoljstvom. Ali od danas, toga više nema. Planiram da idem na sahranu, ali biće toliko ljudi da ne znam ni kako ću mu prići i uputiti poslednji pozdrav, onako kako dolikuje - rekla je pevačica.

Autor: Nikola Žugić