Našu pevačicu priveli trudnu! Momak IZGUBIO OKO u kafanskoj tuči, folk zvezdu u četiri ujutro odveli u stanicu!

Pevačica Snežana Jovanović, poznatija kao Šikica svojevremeno se u jednoj TV emisiji prisetila jedne kafanske tuče koju nikada neće zaboraviti.

Šikica je ispričala da je zbog jedne tuče u kafani na Ibarskog magistrali završila na sudu, a da je momak ostao bez oka, te da je ona tada bila u drugom stanju.

- To je bilo u kafani Čergi na Ibarskoj magistrali. Bila sam tada trudna sa drugim sinom i policija je došla u 4 sata ujutru da me odvede do Čukarice zbog tog dečka koji je izgubio oko - prisetila se pevačica.

Dodala je da je sve počelo kada je mladić prišao pogrešnim devojkama. Tuča je počela, a ona je pojurila da se sakrije u kuhinju.

- Tu su bili dva drugara taksista koji su došli sa devojkama, tada su bili žestoki momci sa Petlovog brda. Kada je došao taj dečko, on je krenuo da se mota oko tih devojaka. Naravno, ispala je tuča. Tukli su se samo tako, letele su čaše, flaše, stolovi. Dečko se samo vratio da pogleda nešto i u tom trenutku ga je udarila flaša zbog koje je izgubio oko. Ja sam rekla na suđenju da ništa nisam videla. Što i jeste tako jer sam pobegla u kuhinju i sakrila se - ispričala je pevačica.

Podsetimo, Snežana Jovanović Šikica važi za jednu od najtraženijih pevačica kada su u pitanju romska veselja. Vlasnica hita "Ala bih se šikicala" tvrdi da je samo od te pesme zaradila čitavo bogatstvo.

Autor: D. T.