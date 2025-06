Bio sam lepuškast, popularan, pikirala me: Ivan Gavrilović otvoreno o ljubavnoj vezi sa ćerkom Slobodana Miloševića, evo kada su se poslednji put čuli

Denser Ivan Gavrilović najveću popularnost uživao je devedesetih godina, a njegovi hitovi iz tadašnjeg perioda slušaju se i danas. Ipak, domaću javnost i dalje intrigira njegova nekadašnja emotivna veza sa Marijom Milošević, ćerkom Slobodana Miloševića, o čemu je govorio u "REDakciji" na RED TV.

Nedavno je objavio svoj novi projekat, kao omaž tom prošlom vremenu.

- To je jedno vreme koje je bilo jako turbulentno. Uvek je bilo pitanje kakvi su ti momci sa druge strane zakona, pa smo hteli da napravimo omaž... Da se vidi da je to vreme koje nikad ne treba da se vrati, što se tiče kriminala. Mladi se uvek pitaju, te devedesete su intrigantne, nije bilo društvenih mreža sve da se vidi, pa me pitaju da li si poznavao Ćentu, Kneleta... Naravno da jesam, svi su oni držali diskoteke u tom periodu - pričao je Ivan i dodao:

- To su bili pravi momci, pravi šmekeri, ali zbog takvog života, koji je uvek bio na ivici, uglavnom su izgubili svoje živote i dali ih ulici. Danas je drugačije vreme, drugačije se živi, samo je bitan profit, a tada je bilo i do profita, ali i do hijerarhije. Sve eminentne lokale držali su ti neki ljudi.

Na pitanje o emotivnoj vezi sa ćerkom Slobodana Miloševića rekao je:

- Lepuškast dečko, popularnost... Pikira te, gotivi te neko, teško je odoleti tim nekim situacijama. Ona je deo mog života bila - počeo je priču Ivan, a potom dodao da od raskida nije imao nikakav kontakt sa Marijom.

- Kasnije se više nikada nismo čuli. To kada je bilo tada, bilo je potpuno okej, ali se završilo kako se završilo. Bilo je to turbulentno vreme. Mislim da sada živi na Cetinju, hvala Bogu da su svi živi i zdravi - zaključio je Ivan.

Autor: Darko Tanasijević