Vedrana Rudan pokušala dva puta da ubije oca! Jezivo priznanje hrvatske književnice, progovorila o nasilju koje je trpela!

Hrvatska književnica Vedrana Rudan trenutno vodi borbu protiv karcinoma, a kako je isticala, njen život bio je pun izazova.

Vedrana je otvoreno govorila o svom teškom detinjstvu i odnosu sa ocem kojeg je, kako je sama priznala, dva puta pokušala da ubije.

- Pokušala sam da ubijem oca kad sam imala 15 godina, ali mi nije uspelo. Pokušala sam i sa 20, ali je jedva ostao živ. On je mene uhvatio, ja sam imala 21 godinu, diplomirala sam i radila. Bila sam normalna žena. Tada su se nosile mini suknje, pa su onda preko noći došle u modu maksi suknje. Ja sam kao i svaka mlada devojka pratila modu. Onda sam bacila mini suknju i navukla maksi - prepričavala je jezivi događaj Vedrana.

- Onda je on došao u našu kuhinju, prostački me je odmerio i kaže mi: 'Juče si bila k*rva, a danas si časna sestra, odluči se'. Ja mu na to odgovorila: 'Ne se*i'. To je bio prvi put da sam u životu digla ton na oca. On, divljak, meni komentariše suknju koju sam sama kupila. On je tada prišao meni, zgrabio me za odeću i bacio u stakleni ormar. Bila sam sva u krvi i staklu. Majka se tresla. U tom momentu sam uzela šerpu punu gulaša i bacila mu je u glavu. On se nekako odmakao, bio je sav u krvi, majka je skoro umrla. Ja sam ga htela ubiti. Odvela ga je onda majka doktoru, zakrpio mu je rane i nakon toga se vratio u svoju kafanu i rekao konobarici da sam ga htela ubiti. Konobarica mu je tad rekla: "A šta je do sad čekala?". Tada sam otišla od kuće u nameri da se više nikada ne vratim - ispričala je Vedrana svojevremeno,

Smrt oca je nije pogodila

Ona je navela i da je nije pogodila očeva smrt, te da ni jednog trenutka nije osetila tugu zbog njegovog odlaska.

- Kada mi je umro otac sebi sam rekla bar suzu pusti, i zaista sam jedno dve, tri suze izvukla iz sebe. Tada sam rekla sebi, to smeće ti je toliko zla učinio, kakve suze. Odj**i oca - rekla je književnica i istakla da je imala jako teško detinjstvo u emisiji na Javnom servisu.

Autor: Nikola Žugić