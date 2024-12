Marija Šerifović slavi sinu prvi rođendan: Pevačica raznežila sve svojom objavom: Čime sam tebe tako savršenog zaslužila... (FOTO)

Pop zvezda, pevačica, Marija Šerifović pre tačno godinu dana dobila je sina Maria.

Marija često na društvenim mrežama pokazuje koliko uživa u majčinstvu, a danas je podelila emotivnu objavu povodom sinovljevog 1. rođendana.

- Nisam spavala dva dana i dve noći. U 2 sata iza ponoći smo se spakovali i krenuli u bolnicu. U apsolutnom miru i sreći. Slušali smo ceo dan i celu noć "What a Wonderful World" - započela je Marija, pa nastavila:

- Čini mi se da je moj voljeni Los Anđeles te noći bio najlepši. Da su zvezde sijale nikad jače. Krenuli smo da dočekamo na svet tebe, mali moj, najlepši. Pitaju me sine, je l' mi se život promenio? A ja ne znam ni kako da im objasnim koliko se promenio... Ne znam kako da im objasnim kako je moguće da se toliko neko voli. Kažu da deca biraju svoje roditelje... A meni ne preostaje ništa, već da se do svog poslednjeg dana pitam čime sam ja tebe, takvog savršenog, zaslužila. Srećan ti rođendan, sine moj. Volim te.

"Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući..."

Marija Šerifović, dobila je sina pomoću surogat majke. Dečak Mario rođen je na klinici u Los Anđelesu 2. decembra 2023. godine.

Marija je jednom prilikom progovorila o ocu svog deteta, kao i o surogat majčinstvu.

- U Americi sam od 2014., to tada nije bilo aktuelno. Nemamo dovoljno vremena da detaljno pričamo o ovome, da ispričam sve, možda će nekome to pomoći, vrlo verovatno da bi. Sve što sam uradila, uradila sam po savetu u tom trenutku najboljih doktora u SAD. U mom jedinom intervjuu rekla sam, nakon nekih pokušaja neuspelih, jedno jedino rešenje je bilo to - rekla je Marija svojevremeno i dodala:

- Užasno mi smeta što na Balkanu, uz dužno poštovanje svim normalnim, civilizovanim ljudima, ljudi sede ispod kamena. Ja sedim u Americi, sunčam se i čitam kako ljudi sede u dnevnicima, emisijama, jutarnjim programima i govore kako je ta žena vezana za radijator, kako je ona maltretirano lice, kako je to... Gospodo draga, radi se o proceduri koja zahteva na hiljade dokumenata, potpisanih papira. Moja surogat majka je imala svakoga dana masaže, čistačicu u kući... Tamo se ne radi o robovlasništvu - rekla je Marija.

Marija je priznala da nikada neće obelodaniti identitet tog čoveka, a ukoliko to uradi biće papreno kažnjena.

- To su stvari o kojima ne mogu i ne smem da govorim, zbog svih ugovora potpisanih, jer se nikad ne zna da li će ovo nekada neko da prevede, a onda da me tuži za deset miliona dolara, a možda je i više. Strašan je dasa, evropejac - rekla je ona

Autor: N.Brajović