Progovorila o odnosu sa sestrama: Milica Dabović otkrila sa kojom ne priča godina, a ova stvar je najviše boli....

U novom izdanju podkasta "Na liniji života sa Nemanjom" voditelja i autora Nemanje Vujičića, gošća je bila bivša košarkašica Milica Dabović.

Milica je u jednom momentu progovorila o odnosu sa svojim sestrama:

- Ana i ja smo jako slične, iako se često pisalo da se razlikujemo. Ona razmišlja glavom ja srcem, ali moj i Jelicin odnos je težak. Meni mnogo znači Anin oslonac, ona je mnogo pametnija od mene i mnogo mi znači. Ona je sada u svom svetu, ima svoje dve devojčice, koje su predivne. Sa Jelicom sam često imala nesuglasice, ona i ja smo se odaljile malo, to je bila njena odluka, ona je mnogo volela da priča loše o roditeljima, a ja to nikada nisam htela. Ja ne znam gde je ona, do juče je živela u Novom Sadu, sada živi negde u Nemačkoj. Iskreno ja ne mogu više, da ih spajam ,da molim, ja želim svoj život, težila sam miru, ljubavi.... - rekla je Milica pa otkrila da li bi volela da se njena porodica okupi:

- Želja uvek postoji, ali moj Stefan se na primer Jelice ne seća, a to su odluke ljude zbog kojih će se kajati, i ja sam takva, kajem se, ako grešim.

Autor: N.Brajović