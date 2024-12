Udarna vest: Lepa Brena noćas hitno operisana u Zagrebu! Ovo su detalji!

Lepa Brena doživela je nezgodu na koncertu u Zagrebu. Hitno je operisana!

Lepa Brena doživela je sinoć nezgodu na 3. koncertu u Zagrebu, zbog čega je hitno operisana, saznaje "Blic".

Tokom nezgode, Lepoj Breni je polomljena kost na nozi. Zbog toga se otkazuje večerašnji koncert u zagrebačkoj Areni.

Ona je nakon koncerta hospitalizovana, a sinoć je i operisana.

Trebalo da održi sedam koncerata

Podsetimo, Lepa Brena je trebalo da održi sedam koncerata u Zagrebu u Areni.

- Pevaćemo u zagrebačkoj Areni dokle god ih budemo punili. Naravno, radićemo to sa nekim pauzama. To vreme kada sam postizala rekorde, to je bilo vreme između 1982. i 1990. godine. Imali smo 31 dan uzastopce svaki dan nastup. Zatim, pevala sam 17 dana u Sava centru... U ovim godinama smatram da ne treba juriti nikakve rekorde više, niti juriti neke cifre. Hoću lepo da radim, da u tome uživam, da nisam premorena. Možemo raditi eventualno dva koncerta zaredom, a onda sutradan sledi pauza, da se resetujem. Ne mogu ni mlađi oko mene da izdrže taj tempo. Ja sam ozbiljan maratonac, kao što vidite, koliko godina radim... I profesionalac - rekla je Lepa Brena pre koncerta za hrvatske medije.

