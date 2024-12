Priča stara deset godina: Angellina priznala da li je bila u vezi s Cecinim Veljkom

Pevačica Anđela Vujović, poznatija kao Angellina, svoj ljubavni život krije daleko od očiju javnosti, a pre mnogo godina pisalo se o njenoj navodnoj ljubavnoj romansi sa tada slobodnim kik-bokserom Veljkom Ražnatovićem, sinom pevačice Cece Ražnatović.

Kako se tada pisalo, njih dvoje su 2014. godine bili zajedno u Guči, što je bio povod da krenu glasine da među njima ima nečeg više. Međutim, Angellina je demantovala glasine.

- Iskreno da ti kažem, ja Tašu i Veljka znam iz vrtića, ceo život, oni su divna deca. I na njenom rođendanu sam upoznala njenog momka Gudelja i sve, oni su stvarno svi u super odnosima. Da, upoznala sam ih sve na njenom rođendanu i mislim da je baš neka zdrava energija među njima - kazala je Angellina.

Inače, Veljko je u srećnom braku sa Bogdanom Ražnatović sa kojom ima troje dece - sinove Željka, Krstana i Isaiju. Žive u Titelu, rodnom mestu njegove supruge.

- Čim se vratim u Titel, vraćam se u normalu. Ležem da spavam između 21 i 22h, budim se oko 4:30. Navikao sam da se tamo budim pre svitanja, dok u Beogradu to ne mogu.Kada bih imao petla, ja bih budio njega, ali imam samo kokoške nosilje. Jedem samo ono što sam uzgajam, to je dosta zdravije i za decu. To je bilo na ženinu inicijativu. Tast mi gaji piliće, a ja prasiće, imamo svoju farmu. Ne nedostaje mi Beograd, ni malo. Za mene je mnogo bolje selo, a Titel je stvarno prelep. Uživam na reci, u divljini, brdu... Ne volim gužvu, saobraćaj, nisam takav. Pritom, na 20 minuta sam od Zrenjanina, a na 50 od Beograda, tako da sam blizu - ispričao je nedavno Veljko.

- Komšije su me prihvatile savršeno, nisam jedini koji je iz Beograda došao u Titel, verovali ili ne. Na jugu su ljudi drugačiji, na primer u Žitorađi, a ovde ljudi gledaju svoja posla. Ne kažem da su ljudi na jugu loši, ali su topliji. Domaćini su i jedni i drugi, pozdrave te kada te sretnu i jedni i drugi, ali su u Titelu ljudi hladniji - rekao je Veljko.

