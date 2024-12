Mina Kostić se našla u teškoj finansijskoj situaciji! Pevačica ostala bez para, bila i u dugovima: Nemam odakle da plaćam račune...

Mina Kostić kaže da je svojevremeno bila u teškoj finansijskoj situaciji, kada je ostala bez posla, te je morala da krpi kraj sa krajem dok se situacija ne popravi.

To je bilo u vreme epidemije koronavirusa, pa se Mina Kostić dovijala kako je umela.

- Kada ne radim i nemam primanja, a moram da plaćam račune, ne mogu da se ne brinem. Samo mi je infostan 7.000 dinara. Ja nemam odakle da plaćam račune.

- Ovo mi se prvi put dešava u životu, bre, da ostanem bez para. Ja jesam kao samostalni umetnik dobila od države pomoć za tri meseca, ali, ljudi, pa šta je to 90.000 dinara – izjavila je pevačica za Blic pre nekoliko godina, kada je imala frku nakon epidemije koronavirusa, ali se posle brzo snašla, pa je rešila sve probleme koje je imala.

Podsetimo, Mina Kostić je već 23 godina prisutna na domaćoj estradi, a njeno pravo ime je Minira Jašari. Pevačica je rođena u desetočlanoj porodici na Ledinama, od roditelja Zoje i Alije Jašari.

Međutim, ona je kasnije promenila ime, ali u ličnoj karti joj ne piše ni Minira, ni Mina, nego Jasmina Kostić.

Nju je odgajala Duda Ivanović, tetka popularnog repera Ivana Ivanovića Đusa. A pored toga, njen život obležila je tragedija koja se dogodila kada je Mina bila dete – njena rođena sestra se utopila.

– Jedna sestra mi se udavila kada je imala trinaest godina… Jako teško sam to podnela. To se desilo 1992. godine. Kad god se toga setim bude mi teško, ali kažem sebi tako je valjda moralo da bude. Tako je valjda Bog htio. To je bila sudbina – rekla je Mina u jednom intervjuu.

