Ona je zauvek ona koja pobeđuje: Oglasila se Ana Bekuta, koja je bila gošća na koncertu na kom je Lepa Brena SLOMILA NOGU!

Ana Bekuta bila je jedna od gošći na trećem koncertu Lepe Brene u Areni u Zagrebu na kojem je pevačka zvezda slomila nogu.

Nezgoda se dogodila baš nakon Aninog nastupa, kada je kamerman pao sa bine u liftu u kojem je Lepa Brena čekala da je podigne na scenu. Iako tako povređena ona je koncert održala do kraja čime je još jednom pokazala koliki je profesionalac. Odmah nakon spektakla primljena je u bolnicu gde je operisana, nakon čega je došla u Beograd na kućni oporavak.

Nekoliko dana kasnije na Instagramu se obratila Bekuta.

- Brena me zvala u goste, a kad Brena zove to se ne odbija. Na poziv su došle i hiljade ljudi u Zagrebu i svima nam je bilo prelepo - organizacija je bila savršena, atmosfera neverovatna i dugo se i glasno pevalo. Domaćica je usred koncerta slomila nogu i to niko nije primetio - napisala je Ana, a onda Breni poželela brz oporavak:

- Zato je Brena zauvek ona koja pobeđuje. Brz oporavak, mačko! - poručila je Bekuta.

Autor: Nikola Žugić