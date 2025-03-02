UDALA SE I RAZVELA U TAJNOSTI! Jelena Broćić se zbog muža povukla sa estrade, a evo kako sad priča o razvodu: Palo mi je teško kao smrt bliske osobe...

Iskreno o bivšem mužu!

Pevačici Jeleni Broćić mnogi su predviđali uspešnu karijeru, ali se ona u jednom trenutku povukla sa scene i posvetila se porodici. Ona se udala u tajnost, a onda je nakon devet godina njihov brak pukao. Ipak, folkerka je ostala u odličnim odnosima sa bivšim mužem zbog njihovog sina Vasilija, čija sreća joj je na prvom mestu.

- Ni kada sam se udavala nisam to delila sa javnošću, pa neću da delim ni priču o razvodu. Uvek sam svoj privatni život držala po strani i najvažnije mi je da zaštitim sina Vasilija - rekla je svojevremeno ona, ali nije se tu zaustavila.

- Moj bivši suprug i ja se sada slažemo bolje nego kada smo bili u braku - istakla je Jelena.

- Nema tu šta mnogo da se priča. Završila se jedna lepa priča, a počela je nova etapa u mom životu. Razvod nije nešto čime bih se hvalila - pričala je.

Broćićka je tada istakala i da je najsrećnija bila kada je dobila dete, ali da joj je najteži momenat bio upravo razvod.

- Najponosniji trenutak je kada sam postala majka i u svakom smislu, to je moj Vasilije. Pre njega sam mislila da je uspeh najvažniji, kada sam dobila Vasilija, sve je drugo palo u vodu, zapostavila sam čak i karijeru. Što se tiče najgorih momenata, to je apsolutno razvod, koji se bukvalno meri sa smrću neke bliske osobe. Zbog toga sam se i povukla malo. Pošto sam ja malo okasnila sa udajom, svi su me pitali kada ću se udati. Ja sam uvek govorila: "Udaću se onog momenta kada budem našla osobu ravnu sebi". Mnogi nisu znali da sam se udala, napravili smo samo porodični ručak, nismo želeli svadbu. Kada smo se razveli, svi su me pitali što im nisam javila, a ja kažem: "Pa nisam vam javila ni kad sam se udala, što bih sada" - otkrila je pevačica.

Autor: M.K.