PITAJTE MOG MUŽA KAKO MI PROTIČE TRUDNOĆA: Iskrena ispovest Misice o Bogdanu i drugom stanju: Plačem...

Bivša rijaliti učesnica i misica, Jovana Ljubisavljević, i njen suprug, Bogdan Srejović, sa radošću očekuju dolazak svog prvog deteta – dečaka. Par je danas bio prisutan na jednom događaju u Beogradu, gde je buduća mama otkrila nekoliko detalja o svojoj trudnoći i podelila lepe reči o svom suprugu.Ona je tom prilikom istakla koliko je uzbuđena zbog novog životnog poglavlja, a takođe se osvrnula na podršku koju joj pruža Bogdan, koji je uz nju kroz čitavu trudnoću.

- Sredina osmog meseca sam, malo sam se povukla iz javnosti, jer se trudim da uživam u najlepšem periodu života, zajedno sa svojim suprugom - rekla je ona, pa onda ispričala kako joj je protekla trudnoća:

- Mog muža treba da pitate kako je protekla moja trudnoća, on najbolje zna kako ja osciliram sa raspoloženjem, ali hvala Bogu stvarno ne mogu da se žalim. Nisam imala fizički teške momente, nisam imala mučnine, nisam povraćala... Sve ono što bi me iznerviralo kada nisam u drugom stanju, iznervira me i sada. Zbog toga sam se i povukla, da bih mogla da uživam i super mi je. Malo sam nervoznija kako se bližim porođaju, jer mi je ovo prvi put. Mom suprugu nije prvi put i njemu će biti lakše. Generalno, ne mogu da se žalim. Bila sam potpuno aktivna tokom trudnoće, imali smo i naše venčanje, crkveno, kada smo putovali na Kosovo. Imali smo i svadbu veliku. Sve je super prošlo.

Jovana je zatim istakla da se tokom trudnoće nije ugojila, kao i da je uspela da održi svoju vitku liniju.

- Sve je genetika. Nisam trenirala, sve je genetika. Prošto je dečak, kažu da sve ide u stomak. Ja sam se ugojila nekih desetak kilograma i mislim da se to ne vidi. Vidim jedino ja po garderobi, možda sam malo naduvena u licu, ali sam srećna i ispunjena i spokojna i onda mi ništa ne smeta. Sve će to da ode kada beba dođe na svet - izjavila je ona, pa priznala da je tokom trudnoće mnogo emotivna:

- Od trećeg trimestra trudnoće sam emotivnija, mnogo više plačem. Možda je to do hormona, ne znam, ne mogu da kontrolišem to, ali hvala Bogu imam partnera koji sve to razume. Podrška partnera i prisutnost su jako bitni. Imala sam sreće, hvala Bogu - ispričala je Jovana.

Autor: M.K.