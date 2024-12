OVO JE DUGA LISTA NEKRETNINA NOVAKA ĐOKOVIĆA: Dao za njih 21 milion evra! Od Menhetna do vile na selu, a skoro sedam miliona evra dao samo za ovaj RAJ na zemlji (VIDEO)

Novak Đoković naš najbolji teniser, ali i najbolji teniser svih vremena, i to potvrđuju brojke koje je postigao u dosadašnjoj karijeri.Srpski as podjednako je uspešan i u biznisu. Đoković je do sada u kupovinu nekretnina uložio čak 21 milion evra. Najbolji teniser sveta u karijeri je zaradio oko 150.000.000 dolara, pa je jedan deo tog novca uložio u stanove koje poseduje u Njujorku, Majamiju, Monte Karlu, Kumboru, Beogradu i vilu u blizini Fruške gore.

Ranije, kada je sa porodicom boravio u prestonici Srbije, Đoković je odsedao u nekom od luksuznih hotela u centru grada, ali prošle godine kupio je ceo sprat u zgradi u naselju Vest 65, pa je to sada njihova oaza. Paparaci su često slikali sportistu dok šeta u blizini svog doma sa naslednicima, kao i dok je sedeo s prijateljima u obližnjem kafiću. Tu investiciju na Novom Beogradu Novak je platio oko 550.000 evra.

Pre nekoliko godina postao je vlasnik luksuznog stana u Majamiju u zgradi koja se nalazi tik uz Atlantski okean. Za to je izdvojio, prema pisanju američkih medija, neverovatnih 6.700.000 dolara. Ovo neverovatno zdanje nalazi se na obali Majami biča. Savršeno je za porodični život. Ima tri spavaće sobe, tri kupatila, a prozori su od poda do plafona. Nole s porodicom može da uživa u spektakularnom pogledu na Atlantski okean, zaliv, park i grad. Novaku i njegovoj porodici su na raspolaganju dva privatna bazena, spa-centar, sauna, fitnes-centar, bar, a najbolji teniser sveta ima i ključ od ekskluzivnog privatnog parka.

Godinu dana kasnije, tačnije 2019, kupio je i nekretninu u Njujorku, tačnije na Menhetnu. Kako je tada izvestio Vol strit džornal, za dva stana Đoković je platio 5.400.000 dolara, a prvi komšija mu je jedan od najboljih fudbalera sveta Kristijano Ronaldo. Zgrada predstavlja remek-delo arhitekture i građevinarstva, a sastoji se iz dve kule. Za izgled objekta zaslužan je čuveni arhitekta Renco Pjano, koji je takođe dizajnirao i zgradu u Majamiju u kojoj Novak ima stan.

Đoković već nekoliko godina ima nekretninu u Portonovom u Kumboru. Novak je oduševljen ovim mestom, ima svoj mir, a i cela porodica je bila saglasna sa tim da je ovaj dupleks pravi izbor. Novak ovde ima sve što mu je potrebno, u blizini su i tereni na kojima redovno trenira, čak i dva puta dnevno. Jedino je iznenađujuće bilo što nije kupio neku od kućica bliže moru, već se odlučio baš za dupleks. On je taj dupleks, kako su preneli mediji, platio 3 miliona evra

Porodica najslavnijeg srpskog tenisera već neko vreme gradi i skupocenu vilu u Sremu, na obali Pavlovačkog jezera. Prema nekim procenama, ta nekretnina koštaće ga oko 3.500.000 evra.

Isto toliko vredi i njegov dom u Monte Karlu, koji se nalazi na jednoj od najprestižnijih lokacija. Novak i njegova porodica tu provode najviše vremena, a u njihovom komšiluku su Luis Hamilton i Karolina Voznjacki.

