''Kako se ponašaš, majke ti?!'' Ovo su ŠOK detalji svađe Jelene i Novaka Đokovića koju je CEO SVET VIDEO!

Novak i Jelena Đoković u emotivnoj vezi su od 18. godine, dakle pola života proveli su zajedno. Važe za jedan od najskladnijih parova, ali i kod njih se dešavaju nesuglasice.

Svađa Jelene i Novaka sve je iznenadila. Naime, 2017. Jelena je snimala Novakov trening i uživo ga prenosila na Fejsbuku. Na kraju lajva došlo je do prepirke između supružnika koja je slučajno otišla u etar. Novak je uzeo Jeleni telefon iz ruke, a njoj se to ni najmanje nije dopalo.

‒ Kako se ponašaš, majke ti? Hvala, ljubavi, hvala ti! Je l' tako treba da kažeš ‒ prekorila ga je Jelena, a nekoliko sekundi zatim shvatila da je i to objavljeno.

Jelena je potom objasnila šta se dogodilo tog dana koji su mnogi prepričavali.

‒ Kad mi ljudi kažu da smo savršeni, odmah odgovorim da nismo. Ja sam jako svoja i nije me briga šta će okolina da kaže. Kada smo Novak i ja zajedno, to smo zaista mi, i kada smo posvađani i kada smo u ljubavi. To je emocija koja je prirodna i drago mi je što možemo da budemo svoji – rekla je Jelena i osvrnula se na svađu koju dobro pamti, a koja se dogodila kada je bila u drugom stanju.

‒ Novak je jako autentičan. Mi smo od 18. godine zajedno. Moja sestra se odselila pre osamnaest godina, ja sam s mojim mužem isto toliko, mi smo rod rođeni. Ne vidim da je to nešto što mi radimo zbog javnosti. I volim da odgovorim kada mi ljudi kažu da smo savršeni. Odmah da vam kažem da nismo. Sećam se kada smo se posvađali u nekom lajvu pre par godina. Bila sam trudna i emotivna, a on je u tom momentu bio grub ‒ otkrila je Jelena i objasnila:

"Je l' stvarno ljudi misle da je nama sve med i mleko?"

‒ Odreagovala sam kako sam odreagovala. Posle kada sam razmišljala, zapitala sam se: 'Bože, je l' stvarno ljudi misle da je nama sve med i mleko'. Ipak, mislim da ne misle, ali verovatno je to ona vrsta projekcije – ako ja težim uspehu, slavi, novcu, valjda je tamo bolje.

Onda vide da tamo negde isto ima problema i da nije sve tako sjajno i bajno. Najbitnije je da se čovek osvesti ko je i šta je, jer mi zapravo ne znamo ko smo ‒ savetovala je Jelena i otkrila da su Novak i ona dugo glumili.

‒ Koliko dugo smo mi glumili da se prilagodimo. Da sam se ja trudila da se dopadnem toj javnosti, koja je od mene očekivala ne znam ni ja šta i da se svima dopadnem, ne znam da li bi Novak osvanuo, što kažu, jer to bi moralo negde da se ispolji u kući.

- On je svaki put sve bolji, što znači da mi odlično funkcionišemo, ali i ja sam bolja. Nas dvoje, što smo uspeli da budemo svoji zajedno, ali i odvojeno, za mene je to najveći uspeh. Ako će neko da teži nečemu, neka teži da bude svoj, jer to nema cenu ‒ zaključila je Jelena Đoković za K1.

