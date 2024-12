Šta si čekala do sada? Sanja Maletić progovorila o surovim komentarima: Iskrena ispovest pevačice koja je u 52. dobila ćerku (FOTO)

Pevačica Sanja Maletić postala je majka u 52. godini, nakon dugogodišnje borbe za potomstvo o kojoj je otvoreno pričala.

Sanja je u intervjuu otkrila kako je osećaj biti majka ne može da se uporedi sa ničim, te ističe da je njena ćerka Vanja potpuno promenila njen život.

- Ne može to rečima da se opiše. Sve ono što su mi govorili, kako je biti majka, nije dovoljno dok ti to sam ne iskusiš. Nešto najlepše na svetu. Bože, koliko me je moja Vanja oplemenila i koliko sam postala drugačija žena uz nju. Ona je jedna dobra devojka. Mnogo je lepa, nije što je moja - rekla je Sanja i otkrila da ona i muž sami brinu o svojoj naslednici.

- Mi još uvek nemamo pomoć u kući. Još uvek je mala da bih je ja nekom prepustila. Vanja je još mala da bih ja sad išla nešto ozbiljno da radim i putujem. I kad budem krenula u neko dogledno vreme da radim, biće to Beograd i okolina. Tu negde u lokalu, gde ja mogu isto veče da odem i da se vratim kući. Za to vreme dok ja radim, Vanja spava. Skoro mi je muž rekao: "Cela te zgrada čuje koliko hrčeš". Ali ja sam majka, sad ću za sve živo da se vadim da sam majka. Imam pravo.

Sanja je podelila i svoja iskustva iz borbe za potomstvo, govoreći o povredama koje je doživela zbog komentara drugih.

- Imala sam ja svoje borbe i momente kad mi neko kaže: "Ne znaš ti, nemaš ti decu!" Na to im kažem "Auu, a ti znaš, vidim kako znaš. Čuvaju ti decu babe, tri babe ih čuvaju". To me je vređalo, jako me je vređalo. Respekt za majke koje same odgajaju svoju decu. A te žene koje daju da im babe, tetke, strine, bejbisiterke čuvaju decu, a krenu da ti pričaju "ali ti ne znaš, ti nemaš svoju decu", to baš vređa inteligenciju.

- Nekad mi se omakne, a ja ne čitam komentare ni na društvenim mrežama niti po novinama, ili mi neko kaže da su pisali "šta sam čekala do sad?" A ko kaže da sam čekala? Ne možete da pričate o nečemu što ne znate. Moja borba traje desetak godina, ja ništa nisam čekala.

