Senidah ne krije da je privlače i muškarci i žene: Otvorila dušu o biseksualnosti i najvećim željama: VOLELA BIH DA IMAM I ŽENU I DECU

Čuvena pevačica Senida Hajdarpašić (39) nije naklonjena samo jednom polu, već ističe da "ne gleda ko je i šta neko" ukoliko joj se dopadne.

Senidah je nedavno otkrila svoje velike želje.

- Da li bih želela ženu i decu, muža i decu...? Ako Bog da! - odgovorila je slovenačka pevačica, poznata po hitovima "Mišići" i "Delija".

- Ja sam srećna žena. Radim ono što volim, svakog dana sam srećna kad ustanem i setim se da se bavim muzikom, da sam ispunjena. Sve ono o čemu sam maštala mi se ostvarilo, skoro sve - dodala je ona tad za "Nešto drugačije".

Senidu je, inače, jedna gledateljka u emisiji upitala da li je imala intimne odnose sa ženama.

- Zašto to nekog interesuje? Da li je ta devojka gledala prethodnu emisiju, gde sam to pričala? Šta, možda se od tad nešto promenilo...? Znaš kako... Daj šta daš, bre! (smeh) Ljubav je ljubav! Ne interesuje me... Daj šta daš - kazala je pevačica.

"Volim ljude"

Podsetimo, slovenačka pevačica je svojevremeno na pitanje koje je seksualne orijentacije, odgovorila:

- Ja volim ljude. Ne gledam ni ko je, ni šta je. Bitno je samo da si ti meni okej i to je to. Volim dobre ljude. Neiskvarene.

Autor: M.K.