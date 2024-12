Htela sam da mu prodam kuću dok je on spavao DO PODNE: Indi tražila kupce za kuću od POLA MILIONA EVRA čak i u inostranstvu

Indi Aradinović toliko je bila posvećena Zoranu Marjanoviću da se svim silama trudila čak i da proda njegov porodični dom u Borči.

S obzirom na to da kompozitor Zoran Marjanović, kojem se ponovo sudi za ubistvo supruge Jelene Marjanović, nije uspevao da pronađe nove vlasnike za kuću, pevačica je uzela stvar u svoje ruke i rešila da mu na pravi način pomogne.

Kako piše Kurir, ona je ozbiljno shvatila svoju ulogu agenta, dobro se uputila kako je najbolje da se proda nekretnina, pa ništa nije prepustila slučaju, već je tražila kupce ne samo u zemlji nego i u inostranstvu. Predložila mu je da sredi dvorište i okućnicu da bi se lakše pronašao kupac. Dva puta je sa Zoranom bila prisutna kada su kupci razgledali objekat. Štaviše, uključila je i svoju kumu da im pomogne u toj akciji prodaje.

Suma koju su Zoran i njegov brat tražili za porodični dom, u kojem od smrti roditelja Zorice i Vladimira Marjanovića niko ne živi, iznosi 500.000 evra. Ljudi su dolazili, čak i iz Rusije, razgledali i bili na korak da je kupe, ali su u poslednjem trenutku odustali.

Saznanja medija potvrdila je i Indi kada su je pozvali za komentar:

- Tačno je da sam želela Zoranu da pomognem da proda kuću. Zapostavila sam neke osnovne stvari vezane za svoj porodični dom da bih mu pomogla da on svoju nekretninu proda, stane na noge i krene jednim malo boljim životom. Moji prijatelji koji su me iskreno voleli, ali i članovi porodice pratili su tu priču da Zoran malo odahne posle svih nedaća koje su ga zadesile tokom svih ovih godina. U ime starog poznanstva, znam ga od svoje sedamnaeste godine, imala sam dobre namere. Međutim, on to nije ozbiljno shvatio. Spavao je do tri posle podne i čekao da mu mi koji smo želeli da mu pomognemo završimo sve i nijednom nije otišao tu kuću da sredi niti da se organizuje sa svojim bratom - kaže pevačica i dodaje:

- I moja kuma je htela da dođe da čisti dvorište sa mnom i s njim. Čak me je podržala i komšinica, rekla mi je da će doći da pomogne da se sredi kuća, da to pristojno izgleda da bi novi vlasnici bili zadovoljni. Imala sam dobru nameru. Ja sam mog oca molila i on se uključio u sve to, kao i poznanici iz inostranstva. Htela sam da reši životne nedaće i da opet posle svega što je prošao ima svoj krov nad glavom - ispričala nam je Indi, koja se sažalila na Marjanovića.

Autor: Nikola Žugić