Milić Vukašinović objavio potresno pismo: Kad su me otkačili sa tih rajskih seruma, kod kuće je krenuo užas

Zbog zdravstvenog problema Miliću Vukašinoviću je nedavno amputirana desna noga.

Čuvenom rokeru Miliću Vukašinoviću je to teško palo. Otkako je izašao iz bolnice, nekadašnji rijaliti česnik je svojim pratiocima na društvenim mrežama deli informacije šta će se dalje dešavati s njegovim zdravstvenim stanjem.

Sada se prisetio uspeha koje je postigao zahvaljujući upravo nozi bez koje je ostao.

- Pre definitivne odluke da mi odseku desnu nogu do iznad kolena, a sve zbog krvnih sudova koje sam pušenjem uništio do te mere da popravke nije bilo, s tugom sam se setio šta sam sve u životu s tom mojom dragom bubnjarskom nogom koja je vodeća u sviranju bubnjeva, a krenuo sam da sviram sa dvanaest godina. Zvali su me "čudo od deteta na bubnjevima". I kad sam odsvirao prvo solo na bubnjevima "Vidim te u svojim bubnjevima" na prvoj gitarijadi u Sarajevu, kad me publika na rukama iznela iz sale Druge gimnazije, a novine objavle na muzičkoj strani kao čudo, pa onda obaranje svetskog rekorda u dužinI sviranja u Domu Mladih na Skenderiji, kad sam posle dvadesetpet sati svirke odsvirao solo na bubnjevima od dvadeset minuta, što se pamti dan danas i da eto još spomenem snimanje u studiju sa Indexima "Bacila je sve niz rijeku" i još 3-4 pesme, pa onda legendarnu "Eto baš hoću" od Dugmeta snimanu u Londonu, kad mi je londonski najbolji studio ponudio da budem njihov studiski bubnjar, što je najveći kompliment što jedan bubnjar može da doživi i eto ta slavna noga je otišla u smrt - napisao je MIlić.

Roker je otkrio i sa kakvim mkama se susreo po dolasku kući iz bolnice:

- I evo sad da vidite šta odrezana noga može da radi i da zagorča život totalno. Sama amputacija noge je prošla izvanredo, bez imalo bola, jer sam dobio vrhunsku anesteziju i serum protiv bolova i šest dana u bolnici nakon operacije bio sam u raju, ali kad su me otkačili od tih rajskih seruma, kod kuće je krenuo užas. Odsečena noga se fantomski vratila, ne dole već u glavii sve moguće bolove doživljavane s njom. Krenula je da emituje non-stop i to najjače, a noge realno nigde, bačena davno i to je ono što mi niko nije rekao, da največi problem amputirane noge su fantomski bolovi, svi bolovi sačuvani u glavi koji se redovno emituju, a lekove neće da daju jer samo opijati leče nešto što je samo u glavi i onda zbog narkomanije ne daju. Za par dana idem u Rudo, to je ovdašnji institut za proizvodnju ortopedskih pomagala i neka mi sa srećom, traje 3 meseca- završio je on.

Autor: Nikola Žugić