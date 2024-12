Prvo Čedino oglašavanje na mrežama nakon vesti o RAZVODU: Javno je podelio ovu fotku, evo o čemu se radi

Čedomir Jovanović i njegova supruga Jelena Jovanović se razvode posle 25 godina braka, ekskluzivno je saznao Kurir.

Zahtev za razvod je podneo političar u februaru ove godine, što je potvrdio izvor blizak porodici. Prema njegovim rečima Čeda i Jelena su ostali u korektnom odnosu.

- Situacija je specifična, može se reći i neopisiva. Mom prijatelju su se dogodile teške stvari. Život ga nije mazio. Retko ko bi to izdržao, kroz šta je on sve prošao. Turbulentan period je iza njega u svakom smislu te reči. Jelena se teško nosila sa nedaćama koje se se iz dana u dan, iz meseca u mesec dešavale. On ima osećaj da je nju njegov život spržio, ugasio, zato svu odgovornost preuzima na sebe. Izgoreli su i on nije hteo da ona nosi njegov krst. Odlučio je da je sačuva koliko može. Ona je uvek bila uz Čedu, ali nije mogla da izdrži pritisask. Verujte da njemu papiri ništa ne znače, samo da sve prođe u miru - završava naš izvor.

Političar se sada prvi put javno oglasio na društvenim mrežama nakon saznanja o razvodu, te je na svom "storiju" okačio jednu fotku.

Čeda uz pomenutu fotku nije ostavio nikakvo saopštenje, niti obrazloženje, već je samo objavio staru zajedničku fotografiju na kojoj se vidi kako ga, sada već bivša, supruga Jelena grli.

Autor: Nikola Žugić