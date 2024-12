Maja Marijana tri dana plakala zbog ogromne neprijatnosti koja joj se desila: Počela sam da se tresem, bacila mikrofon i pobegla sa bine

Pevačica Maja Marijana (51) godinama je deo javne scene, a nedavno se prisetila svojih početaka.

Ona je priznala da je imala veliku tremu kada je počinjala da peva, te podelila jednu neprijatnost koju je doživela na početku karijere, kada je još uvek bila devojčica. Maja je pobegla sa bine na jednom od prvih nastupa i to sve zbog treme.

- Bila sam veliki tremaroš, tako veliki da sam imala strah od mnogo ljudi. Kada sam pevala na jednoj manifestaciji sa 14 godina, toliko sam bila nesigurna, počela sam da se tresem, u pola pesme sam bacila mikrofon i pobegla sam sa bine – rekla je Maja.

Međutim, brzo je, kako kaže, shvatila da joj je to bila greška, te je ubrzo uspela da prebrodi taj strah.

- Naredna tri dana sam toliko plakala, zato što sam shvatila da sam pogrešila. To nije trebalo da se desi. Sećam se da mi je jedna komšinica rekla da se nikada ne zna zašto je nešto loše za nešto dobro. Sada imam 51 godinu, to se dogodilo kada sam imala 14 i danas se setim nje i te rečenice, zašto je to tada bilo loše, a u stvari dobro – ispričala je ona.

Autor: D.T.