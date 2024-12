Pre samo mesec dana, naša poznata pevačica Tanja Savić održala je spektakularni koncert u Beogradskoj areni koju je, iako su mnogi sumnjali, napunila do poslednjeg mesta.

Sada, u emisiji "Premijera Vikend-Specijal", pevačica Tanja Savić progovorila je, po prvi put, o utiscima koji su se sada već slegli, kolegama koji su došli da je podrže, ali i o onima koji pak, nisu došli.

- Ja sam prezadovoljna, ovo je moje prvo uključenje nakon koncerta u beogradskoj areni, utisci su se slegli i ono što sam oduvek znala je da imam veliki broj fanova i njihova naklonost je prema meni velika...Dela govore više od reči, nisam neko ko se hvali. Hvala Ani Sević što je došla, jedina žena koja je došla na moj koncert. Ja nikoga nisam zvala. Bila je i Nadica, ne mogu da kažem, sa suprugom je bila. Eto koliko me koleginice vole. Sa ovim su moje kolege pokazale da me ne vole. Ja sam veliki emotivac i sve me to pogađa. Imam ja dosta ljubavi od svojih najmilijih, mog muža, moje dece. Hranim se time - rekla je Tanja, a onda je otkrila da nije očekivala da će se njena deca popeti na binu i stati pred 20.000 ljudi u areni:

- Iznenadili su me moji saradnici kada su mi popeli decu na binu, ja to nisam očekivala. Ja sam uživala, mislim da je to publika videla, volela sam što sam tamo. Bilo mi je dosadno u jednom momentu na bini, htela sam da siđem u publiku. Meni je to najteže što je meni publika udaljena malo više tamo. Ja volim taj fizički kontakt sa publikom, volim da ih dodirnem, da ih pitam: "Koju ćete pesmu?" - rekla je Tanja.

- Kada pogledaš iza sebe i pogledaš kolege koje nisu bili, koji naslov te je možda najviše pogodio i da li postoji neki kolega koji te je zvao posle koncerta - pitao je Nemanja.

- Zvali su me moji gosti koji su pevali sa mnom tu noć, Jana i Zlata, Bane je pustio poruku. To su jedine osobe koje su me zvale...Najmudriji je ispao Bane Mojićević, pametan je momak, znao je da ide na veliki koncert i na veliki događaj, znao je kakve benefite može da mu donese. Oni su ispali, neću reći glupi, ali mogli su da iskoriste momenat. To se polemisalo iz razloga što je jedan od mojih kolega davao izjave...Kako nisu?! Dobili su pozivnice, ja sam ih pozvala - rekla je Tanja i onda je nastavila:

Ja sam prošla dosta toga, i tuge i svega, ljudi su me iskorišćavali, i dalje me iskorišćvaju. Mnogo učim o prijateljima, mnogo učim o neprijateljima. Kao da ljudi vole kada neko pati, da ne zvučim surovo, ja sam imala takav osećaj da se slade što meni nije bilo dobro, neki su mi čak i nudili novac da mi pomognu. Ali, zašto sada nisu tu?!

Autor: Nikola Žugić