ZAMALO ZAVRŠIO U BELOM ROBLJU! Evo ko je pevač koji je uhapšen sa Gogom Sekulić: Isplivali šok detalji iz njegove prošlosti

Malo ko zna da je Aleksandar bio otet nakon jednog nastupa.

Goga Sekulić i njen kolega Aleksandar Misojčić, poznat kao Xander, uhapšeni su na granici između Hrvatske i Bosne i Hercegovine prilikom pokušaja ulaska u Hrvatsku.

Ko je pevač s kojim je Goga bila uhapšena?

Xander, koji je bio frontmen benda "Moda" deset godina, svojevremeno je odlučio da krene solo karijerom i prijavio se za takmičenje Zvezde Granda.

- To je bila 2012. godine, prošao sam u uži krug. Prvo sam javio Cipki i njenom pokojnom mužu, on mi je rekao ‘šta god da treba, tu sam za tebe’. Nažalost nisam prošao u takmičenje. Imao sam strašnu tremu, ne znam ni šta sam pevao. Tada su muzičari dolazili na audicije da čuju pevače, pa su me mnogi zvali - rekao je on.

Iako nije prošao dalje u takmičenju, nastavio je da gradi svoju muzičku karijeru. U intervjuu je govorio o početnicima u industriji, navodeći da je prvo morao da se prešalta na folk muziku, što mu nije bilo lako.Kasnije je odlučio da krene samostalno, ulagao u svoj rad i sam finansirao reklame i spotove, dok je bend nosio veliki deo finansijskog tereta.

- Nikada o tome nisam pričao, istina je, to je bilo pre godinu dana, u junu mesecu, to su druge strane onog našeg posla. Imali smo nastup u Nemačkoj, autom smo išli jer nismo mogli avionom da povežemo. Mi smo iz Nemačke išli u Hrvatsku, to je trebalo 15 sati puta, odmah posle nastupa u Nemačkoj samo krenuli u Hrvatsku, samo smo se istuširali i krenuli na put. Ja sam prvi vozio i kad više nisam mogao, prešao sam pozadi da spavam, u autu imam sve, i jastuk i ćebe i sve. Stali smo na pumpu da ekipa kupi vodu, auto je ostao upaljen jer je klima radila, oni su otišli samo na dva minuta da kupe vodu, meni su pozadi zatamnjena stakla i ne vidim se da sam u autu. Sad odjednom kreće auto brzo da ide, ja reko šta je sada, šta vozi brzo imamo još 10 sati puta, izlazimo na auto-put i vidim da se tu vozi brže i ja čujem glas nepoznatog čoveka na telefonu kako priča na arapskom jeziku, ja se dižem i hvata me panika to je najgori trenutak u mom životu. Ne znam da li ima oružje, šta se dešava, ja sam vikao stop, police, on kad je shvatio da sam ja tu krenuo je da histeriše. U momentu sam se setio – moj auto se pali na dugme, ali je bitno da ključ bude u autu, ključ je stajao pored menjača, ja sam uzeo ključ, otvorio prozor i izbacio ga napolje, auto kreće da pišti i obaveštava da će se uskoro ugasiti. Ovaj Arapin je to shvatio i stao na zaustavnu traku, to je bilo isključenje za neko mesto, on je izleteo iz auta, ja u šoku, bos krećem za njim, a njega auto čeka dole. Čekao ga je volkswagen crni, onaj veći auto Touran. Ja ne znam gde ću, a u tuđoj državi sam, vratio sam se do auta, panika me hvata, sreća moja ekipa koje je ostala na pumpi, zaustavili su prvi auto i krenuli ka meni. Srećom, nisam ni opljačkan, niti se meni šta desilo - priznao je svojevremeno pevač, pa nastavio:

- „Ne znam, da je pogrešio auto, izašao bi normalno. Došla je odmah policija i hitna, to je Evropska unija, njima je to bila otmica, kada su čuli da sam pevač oni su to tako povezali, rekli su mi da su me možda pratiti, pa želeli da traže otkup ili znali da sam pevač pa bi tražili honorar. Meni je prošlo kroz glavu da su samo možda hteli da ukradu auto jer je skup. Policija je tu bila tri sata, na kraju sam molio samo da odemo i nađemo ključ koji sam bacio i da nastavimo dalje. Nas je čekao nastup u Hrvatskoj, dva dana pre je klub bio rasprodat. Proživeo sam veliki stres koji me je tek na kraju stigao, to je tako prošlo, sjajno je bilo na nastupu, došao sam u hotel i tek onda me je stiglo sve. Ne znam kako mi je palo na pamet da se setim ključa. Sećam se te face, bio je crn sa bradom, pravi Arapin ili Turčin, znaš kad vidiš one teroriste to je taj vajb.“

Inače, poznato je da je Aleksandar veoma blizak pevačici Cipki, koju je podržavao i u teškim trenucima, uključujući smrt njenog supruga. Xander je, pored toga, bio i uz Cipku u njenoj karijeri i životnim izazovima.

Autor: M.K.