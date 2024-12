Još uvek nismo imali medeni mesec: Aleksandar Sofronijević sedam meseci posle svadbe s lepom doktorkom otvorio dušu

Godina na izmaku za Aleksandra Sofronijevića, našeg najuspešnijeg harmonikaša, bila je veoma naporna i radna, ali i više nego uspešna.

Kako na kraju svake godine svi svode račune, pa tako i Sofra, koji je prezadovoljan svime što mu se desilo ove godine.

- Iskreno rečeno, ova godina bila je najbolja u mom životu! Pre svega, oženio sam se mojom Kosanom, imali smo prelepu svadbu, i sada još spokojnije i vedrije koračam kroz život. Drugo, sa svojim orkestrom sam uspešno nastupao širom Srbije, regiona i dalje, radili smo više nego ikada i stekli i novu publiku. Recimo, nedavno smo svirali na imanju Bunčić u Hrvatskoj, gde nas je dve večeri slušalo po 700 ljudi. To su zaista nezaboravni trenuci! - Kaže Sofronijević i nastavlja:

-Treće, objavili smo živi album "Majstori za dušu", koji je naišao na fantastičan prijem publike. Četvrto, kupio sam sebi instrument o kome sam maštao celog života, to je harmonika Settimio Soprani Artist 6, i sad mi je sviranje još veće zadovoljstvo. I peto, u svojoj produkcijskoj kući "AS STUDIOTON" sarađivao sam sa sa brojnim i raznovrsnim izvođačima, od Slavka Banjca do Frajli, i napravili smo sjajne pesme i spotove, a ja sam uradio mnoge aranžmane - u dahu je rekao ovaj virtuoz na harmonici, a onda je priznao da mu je falila samo jedna stvar da bi mu 2024. godina bila savršena.

- Kosana i ja od venčanja u maju nismo uspeli da odemo na medeni mesec. Tu i tamo bismo "ukrali" poneki slobodan dan, ali šanse nije bilo da nađemo vremena za duže putovanje. Eto, to mi je baš nedostajalo, ali nadam se da ćemo sve nadoknaditi u narednoj godini - zaključio je Aleksandar Sofronijević.

