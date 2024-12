ŽELELA SAM DA UMREM, NISAM IMALA NIJEDNU SVETLU TAČKU: Anabela Atijas otvorila dušu o bolnom periodu, prošla kroz pakao: Ostala sam sama, bez ičega...

Pevačica otkrila da nikada nije gubila nadu.

Anabela Atijas otvoreno je govorila o jednom od najtežih perioda u svom životu, te je priznala da je u jednom momentu poželela da je nema. Kao jedan od najtežih perioda, Anabela je izdvojila trenutak kada je ostala bez krova nad glavom i bila prepuštena samoj sebi.

- Bilo je mnogo teških momenata i u svakom periodu mog života rekla sam da je ‘sada najteže’. Ne može da se poredi sa momentom kad sam ostala bez svog doma i moje prve ljubavi koja je tragično nastradala. Puno sam puta rekla da nas svaka frustracija jača, na kraju se sve dobro završilo - rekla je ona u emisiji „Premijera – Vikend specijal“ i dodala:

- Potpuni raspad, u momentu ostaneš sam bez ičega. Imala sam samo 16 godina. Naučila sam da je najgora moguća kletva imati, pa nemati. Meni se desilo da sam preko noći ušla u pakao. Verovala sam da neću preživeti to što mi se tada dešavalo. Surovo sam bila ostavljena na milost i nemilost životu, da nisam znala gde ću da zanoćim i šta ću da pojedem. Nedavno mi se desilo da me je jedna gospođa nazvala uličarkom, možete me tako nazvati, ali je ta jedna uličarka posle postala jedna uspešna žena, majka… Na kraju ti akademici koji se busaju diplomama nisu veći ljudi, osim ako ne pomognu nekome. Najlakše je podrugivati se i koristiti nečije slabosti, to je dno dna - nastavila je Anabela.

Ona je istakla da ne treba gubiti nadu i da je bol zaslužna za ono što je danas.

- Želela sam samo da umrem, da me nema, bila sam sama, nisam imala nijednu svetlu tačku u tom momentu i nešto što bi me održavalo u životu. Ljudi nikad ne treba da gube veru u to da Bog ima plan za nas. Gubitak i bol su od mene napravili ono što sam danas - zaključila je Atijasova jednom prilikom.

Autor: M.K.