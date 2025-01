Mir našao na planini: Naš pevač napravio kuću u prirodi, sadi luk i krompir, a evo koje kolege su mu komšije

Stvarno volim da imam mir i pribežište od svega. Od svih putovanja kroz ove godine želim da budem negde gde mogu da skrajnem i uputim se na sebe samog i napunim baterije

Pevač Ivan Milinković izgradio je vikendiciuna Kosmaju pre nekoliko godina, čiji je enterijer sam osmislio. Sem što mu ovaj dom služi kao oaza mira i spokoja, tu se okuplja i sa mnogim istaknutim glumcima i pevačima, sa kojima više deli priče o poljoprivredi, a manje o estradi.

- Još pre deset godina smo uzeli imanje i sada sređujemo vikendicu. Stvarno volim da imam mir i pribežište od svega. Od svih putovanja kroz ove godine želim da budem negde gde mogu da skrajnem i uputim se na sebe samog i napunim baterije. Imam ovde lepo društvo, prijatne komšije i porodicu. Volimo da provodimo ovde vreme - pričao je poznati pevač i dodao da su mu komšije mnogobrojni istaknuti umetnici.

- Najčešće sedim sa Žarkom Dančuom i njegovom suprugom Ljiljom, koja je sjajna kuvarica. Kad moja Mica nije tu onda me Ljulja samo zovne preko ograde i ja kod njih uvek klopam. Ima puno ljudi iz estradnog miljea sa kojima se družim ovde, tu su i Nikola Koja, Nele Karajlić, Rale Zelenović. I Bata Živojinović dok je bio živ često je sedeo sa nama, on je bio pravi doajen Kosmaja. Sad smo nekako svi komšije, više nismo kolege i kad se skupimo prepričavamo razne priče, ali najmanje pričamo o poslu. Nekad se dotaknemo nekih planova, ali najviše razgovaramo o voćkama i da li neko zna nekog majstora. To je neka nova faza u životu za nas - pričao je pevač pre nekoliko godina.

Kako i Ivan može da se pohvali da je uspešni poljoprivrednik, otkrio nam je da li se umetnici takmiče kome je voće i povrće bolje rodilo.

- Ima toga da se takmičimo iz šale kome je više rodilo, svakako smo svi blizu pa nam je klima svima ista i onda nema potrebe za konkurencijom. Delimo savete među sobom u vezi bašte i jako je lepo kad vam uspe rod. Imali smo i lubenice - pričao je pre nekoliko godina Ivan i dodao da je imao sreće sa prvim iskustvom u poljoprivredi:

- Bio sam srećne ruke za svoj voćnjak jer sam pre šest godina doneo voćke iz Mačve, odakle mi je otac rodom. Bilo je 60 komada i sve mi se primilo. Kad tako zasadite i ono rodi, maltene tepate tom plodu, nema ništa lepše.

Dok u velikom dvorištu može da se pohvali velikom baštom, ista je situacija i u kući. Velika dnevna soba nastavlja se na kuhinju, a ogromna terasa sa koje se pruža pogled na prirodu oduzima dah.

Pevač se potrudio da ceo enterijer sam osmisli, čak je dizajnirao i pojedine delove.

- Najviše sam se mučio oko sečenja ploča u kuhinji, sve sam sam zidao i ređao. Osmišljavao sam i police i kredence, pa je to bio veliki posao. U policama sam izrezbario kao liske u drvetu, gde uveče mogu da se stave lampice i onda one sijaju. Tako da je baš autentično i predstavlja moju ličnu maštu i kreaciju.

Iako u kuhinji ima dosta mesta, pevač kaže da nije toliko vešt u kuvanju upravo zato što je njegova supruga vrsna kuvarica.

Kako je često na putu zbog posla, Ivan voli da se osami na Kosmaju

- Supruga i ja smo želeli da napravimo nešto gde možemo mirne dane da provodimo zajedno, a sinu ćemo ostaviti stan u Beogradu. Ovaj pogled na prirodu je bio razlog što smo kupili plac, da se odmorimo i psihički i fizički. Sve je to ovde skromno i fino ušuškano, nisam neko ko boluje za skupim komadima. Carstvo nije veliko, al’ je moje - objašnjava pevač i dodaje da je i sina naučio radovima oko kuće:

- Kako godine prolaze, naravno da mu je društvo jako bitno i češće je u Beogradu, ali dolazio je ovde i pomagao mi kad je trebalo. Učio sam ga da gletuje, da radi sa čekićem i, evo, napravio je betonsku ogradu za terasu.

Autor: N.B.