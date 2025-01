Cela zgrada se tresla, a malo je falilo da interveniše policija!

Ana Nikolić i njen partner Goran Ratković Rale su često kao rogovi u vreći. Njihova veza je turbulentna, svađaju se, raskidaju, mire se, pa su tako nastavili i u 2025. godini. Poslednji u nizu incidenata se dogodio pre nekoliko dana, konkretno pred pevačicin put u Zagreb gde je odražala nastup, prvi nakon duže pauze.

Kako se saznaje, kompozitor i tekstopisac je razvalio ulazna vrata od Aninog stana zbog čega je reagovalo i obezbeđenje sa kojim je pevačica krenula na put. Cela zgrada se tresla, a malo je falilo da interveniše policija.

Ana Nikolić i Rale Ratković imaju buran odnos:

- Njihov ljubavno-poslovni odnos više ni rečima ne može da se opiše. Svedoci smo svi u zgradi bili incidentu koji se desio drugog dana Nove godine. To je zaista sramota. Svi smo bili u čudu. Rale je došao već besan i ljut. Ispred stana je došlo do rasprave i on je počeo da udara po vratima ranom zorom. Komšije su izašle da vide šta se dešava. Umalo da se pobiju. Hteli su da zovu policiju, nego je dečko iz obezbeđenja smirio situaciju i udaljio Raleta. Da njih nije bilo, ko zna šta bi se desilo. Ratković je tražio pasoš, a ona nije htela da mu da. Verujte mi, pravi cirkus u cik zore - priča naš izvor koji živi u pevačicinoj zgradi na Voždovcu.

Kako dalje saznajemo, Ana i Rale odvojeno su otišli na put u Hrvatsku. Ona je izdominirala na nastupu u tamošnjem klubu, koji je bio ispunjen do poslednjeg mesta, a Rale je sve vreme bio u separeu i posmatrao situaciju. Oči nije skidao sa pevačice. U prilog tome svedoče snimci koje je ona podelila na svojim društvenim mrežama.

Međutim, nova situacija se dogodila jutros u hotelu gde su odseli. Na recepciji je Ratković napao obezbeđenje. Momke koji mesecima rade za njih je vređao i ponižavao.

- One reči koje je Ratković uputio ljudima iz obezbeđenja su i više nego nedolične. Ana i Rale su odseli u ovom hotelu, ali u razdvojenim sobama. Trebali su svi zajedno da krenu za Srbiju, ali je došlo do verbalnog okršaja. Momci su ih ostavili, seli u kola i sami krenuli na put - završava naš sagovornik koji je prisustvovao incidentu u Hrvatskoj.

Autor: M.K.