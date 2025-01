Životna priča naše pevačice tera suze na oči: Otac joj bio drugi čovek posle Tita, družila se sa Sonjom Savić, a onda ju je droga potpuno razorila

Pevačica grupe "VIA Talas" Mirjana Mira Mijatović, čiji se hit našao u filmu "Šećerna vodica", bila je prijateljica i delila sličnu sudbinu sa glumicom Sonjom Savić.

Mirjana Mijatović rođena je u Ljubljani kao ćerka glumice Sibine Mijatović i jugoslovenskog političara i narodnog heroja Cvijetina Mijatovića. Kada je Mira imala samo devet godina, poginula joj je majka, te ona ostaje sa ocem i četvorogodišnjom sestrom Majom.

Njen otac ubrzo se ponovo oženio, i to glumicom Mirom Stupicom, a potom biva izabran i za predsednika Predsedništva SFRJ i postaje drugi čovek države posle Tita. Ovaj događaj bitno je uticao na dalji život ove porodice. Sele se u vilu na Dedinju, te sestre Mijatović dobijaju nadimak "Princeze sa Dedinja".

Devojke su imale sve što su poželele, bile su vesele i druželjubive, te su uvek bile okružene velikim brojem prijatelja. Mirjana je naročito volela da pravi žurke u vili na Dedinju, a na njih su dolazile sve "velike face" osamdesetih godina kao što su: Milan Mladenović, Bojan Pečar, Dušan Gerzić Gera, Bebi Dol, Margita Stefanović, sestre Udovički, Sonja Savić…

Nažalost, sa društvom tih godina, stigli su i narkotici.

- Miru pamtim kao devojku sa izuzetnim osmehom i mnogo energije. Po obliku glave i po frizuri me je podsećala na Avu Gardner. Znam je iz zdrave faze. Kad je pala na droge, izbegavala je da dolazi. Čuli smo se telefonom. Nije smela da me gleda u oči. Maja je bila nepredvidiva devojka. Mira je bila mirnija. Možda je to njihovo ponašanje bilo programsko, da bi se revanširale ocu. Ne mogu to da tvrdim. Deca 80-ih su programski bila navučena na drogu - izjavio je jednom Petar Peca Popović, poznati novinar i rok kritičar.

Vremenom su i Mira i Maja počele da se bave umetnošću.

Mira je 1981. godine sa Bojanom Pečarom osnovala bend "VIA Talas", sa kojim je 1983. godine snimila album "Perfektan dan za banana ribe", a najpoznatija pesma sa albuma bila je numera "Sama" koja je se našla i u filmu "Šećerna vodica". Osim njih dvoje, članovi benda su bili i slikar Dušan Gerzić Gera, muzičar Miško Plavi i Mirina drugarica Borjana Bulajić.

- Svirali smo u podrumu Mirine vile, a tačno iznad bila je kancelarija njenog oca. Jednom je došao do nas i rekao nam: "Deco, izvinjavam se što prekidam, ali možete li samo malo stati, jer imam gore Brežnjeva na vezi. Meni je žao što vas prekidam, ali nemojte barem tim činelama udarati, to mi smeta, po bubnjevima možete, to mi ne smeta". Mi smo malo pričekali pa nastavili da sviramo - ispričao je ranije Miško Plavi.

Interesantno je da je "VIA talas" bila predgrupa na prvom koncertu legendarnih "Idola". Ipak, grupa nije dugo opstala, a Mira je nastavila buntovnički život i najčešće je viđana u beogradskom klubu "Akademija". Sa tadašnjim dečkom jedno vreme je živela i u Emiratima.

Sa druge strane, njena sestra Maja vodila je emisiju "Nedeljno popodne" na tadašnjoj TV "Sarajevo" i glumila u nekoliko pozorišnih predstava u Narodnom pozorištu u Sarajevu.

- Maju su poslali u Sarajevo jer su smatrali da bi tamo imala veću prohodnost i da će je više štititi. Da je zaštite od lošeg društva, a to "loše društvo" je već bilo otišlo. Uvek me je kopkao taj raspad države, i kako su iz Jugoslavije uhvatili najbolju decu 80-ih godina. Mislim da je to planski urađeno i niko me neće ubediti da nije. Maja je bila mnogo zgodna, ali lomna. Možda zbog odsustva majke. U nekim godinama su vam mnogo važni roditelji. Njima je majka poginula, a otac bio u velikim obavezama. Ako nemate roditelje u tinejdžerskim godinama, ako tada ne razgovarate često sa roditeljima, imate traume za ceo život. To je ta cena plaćanja. Kad nema roditelja, ima bande. Ima zaštitnika koji nisu zaštitnici - govorio je Peca Popović.

