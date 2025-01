Direktor i vlasnik Pink Media Group Željko Mitrović boravi u Francuskoj sa svojom porodicom, odakle nas redovno obaveštava o svojim pustolovinama iz grada svetlosti.

Naime, Željko Mitrović se do sada nekoliko puta obraćao iz Francuske, a večeras je imao poseban razlog, te je uz pesmu "All I want for Christmas is you" i svog vernog saputnika oduševio brojne pratioce na društvenim mrežama.

Vlasnik Pink televizije čestitao je Badnje veče i Božić svim pravoslavnim vernicima sa svojim ljubimcem Lusi, koja je, kako je Mitrović otkrio rođena Francuskinja koja je u međuvremenu postala Srpkinja.

- Srećno Badnje veče i Božić svim pravoslavnim vernicima! Moja Lusi je rodjena ovde u Francuskoj ali je u medjuvremenu postala Srpkinja, tako da sada i ona slavi sa nama naše praznike! - napisao je Mitrović na društvenoj mreži Instagram.

Autor: Dubravka Bošković