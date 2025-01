Sledi crkveno venčanje: Igor Kojić će se zavetovati pred Bogom 15 godina mlađoj Sofiji, otkriveni detalji

Sin folkera Dragana Kojića Kebe, Igor Kojić, oženio se 3. januara u tajnosti izabranicom Sofijom Dacić koja je od njega mlađa 15 godina.

Igor i Sofija su tada obavili građansko venčanje na Novom Beogradu, a uskoro će se zavetovati na večnu ljubav pred Bogom.

- Igor je veliki vernik i njemu je crkveno venčanje mnogo važnije od onog u opštini. Ipak, on i Sofija se toliko vole da više nisu hteli da čekaju, pa su tu formalnost pred zakonom obavili 3. januara. Kako je tada još uvek bio u toku božićni post, oni nisu mogli da se venčaju u crkvi, pa će to uraditi prvom prilikom. Kako za sad stvari stoje, dve su opcije u planu. Prva je da to urade u parohijskoj crkvi Svetog Vasilija Ostroškog na Bežanijskoj kosi, ili da odu u neki manastir daleko od gradske vreve i da tamo obave ovaj sveti čin - ispričao je izvor.

Igor je lepe vesti potvrdio za Blic i otkrio da su on i supruga dobili priznanje opštine.

- Istina je da smo moja supruga i ja dobili nagradu i priznanje od opštine Novi Beograd kao prvi bračni par u 2025. godini. Sofija je moj dar od Boga. Prva, zadnja, jedina i ona prava ljubav. Srećan Božić svima Hristos se rodi- poručio je mladoženja.



