PRIVILEGIJA JE IMATI 35 GODINA MLAĐEG MUŽA: Iskreno priznanje Verice Rakočević o braku sa Veljkom: Od sebe neću praviti majmuna

Modna kreatorka Verica Rakočević (77) u braku je sa 35 godina mlađim Veljkom Kuzmančevićem, a njihov odnos je zbog velike razlike u godinama često bio tema javnosti.Verica je nedavno u razgovoru otkrila pojedinosti svog života, ali i detalje odnosa sa suprugom Veljkom Kuzmančevićem.

- Zanima me mišljenje porodice i bliskih prijatelja, tuđe ne. Imam standarde po kojima živim, esteta sam. Volim da izgledam lepo. Dovoljno sam pametna da od sebe neću praviti majmuna. Neću da kažem u skladu sa svojim godinama, ne volim tu rečenicu, jer ne živim u skladu sa svojim godinama. Imam 76 godina, baka sam, imam sedmoro unučadi, troje dece, muža. Privilegija je imati 35 godina mlađeg muža, držati život čvrsto u rukama. Svaka žena voli da joj neko kaže da je lepa, trudim se da ne iskočim iz koloseka. Žena koja je stabilna i zadovoljna ne može da iskoči iz koloseka.

Sa suprugom Veljkom živi pravu idilu, često putuju, i to kamperom. Život u njemu je kako kaže, čista filozofija, njen izbor i beg od znatiželjnih pogleda.

- Kamper je mnogo veći prostor nego soba u apartmanu. Vi u kamperu imate dva francuska ležaja, kuhinju, kupatilo, ali nemate obavezu da idete na doručak sa 100 ljudi. Ako ste u rizortu, vi morate u 2-3 na ručak, na večeru u određeno vreme, to u kamperu ne morate. Provodite vreme sa ljudima sa kojima želite da ga provodite. Napravila sam iskorak prošle godine. Išli smo u "najluskuzniji rizort", Bog zna kakav. Okupali smo se dva puta u moru, jer je plaže bila katastrofa, od hrane smo jeli jaja, viršle. Pričam o jako skupom rizortu, a nismo pojeli ni ribu za tih 10 dana. Kada smo u kamperu ne pada mi na pamet da kuvam. Veljko voli strašno da kuva, on kupi ribu i napravi. On je nekoliko puta spremao ručak.

Autor: M.K.