Vesna Pisarović osvojila je ceo Balkan svojim hitovima "Dolje na koljena", "Da znaš", "Sasvim sigurna", međutim u jednom trenutku se povukla sa scene, a kasnije i okrenula drugom žanru.

Pevačica Vesna Pisarović bila je popularna 2000. godina kada su njene pesme bile na vrhu svih top lista, međuti m u jeku slave odlučila je da napravi pauzu u karijeri.

Vesna se pre 15 godina i udala za Ozrena Pupovca, sina hrvatskog političara srpskog porekla Milorada Pupovca, i sa njim se odselila u Berlin. Godinama se nije čulo za nju, a onda je odlučila da se vrati muzici, ali sasvim drugom žanru-džezu.

- Mogu samo reći da nipošto ne žalim za ovom radikalnom odlukom skretanja prema džezu, koja čak i uprkos jednog sasvim trnovitog puta dugogodišnje pripreme, raznih žrtvovanja te svakodnevne discipline, zapravo i neprestano i neiscrpno ispunjava - rekla je jednom prilikom Vesna.

- Sve je započelo pre mnogo godina kada sam se u jednom trenutku odvažila na ostvarenje nekih dugogodišnjih snova. Jer džez volim oduvek, a kako osim osnovne muzičke škole nisam imala priliku da studiram na konzervatorijumu, shvatila sam da je bilo strašno propustiti šansu za to. No, usput, iskusila sam i jedan doslovni prepobražaj: susret sa džez muzičarima me je toliko očarao da više nema povratka.

Vesna i dalje izgleda prelepo, a mnogi komentarišu da je vreme za nju stalo.

Autor: M.K.