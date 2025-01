Divac godišnje plaća i do DVA MILIONA DOLARA za osiguranje imovine u Los Anđelesu: Isplivali svi detalji nakon masovnog POŽARA!

Ana i Vlade Divac osigurali su svoju imovinu u Los Anđelesu. Kako Kurir saznaje, bračni par koji ima nekretninu u Dauntaun predgrađu godinama plaća godišnju premiju koja, kako tvrdi naš izvor koji živi i radi u SAD, može da se kreće od hiljadu do čak dva miliona dolara.

Ana i Vlade Divac vode računa o svemu u životu.

Divčevi su korisnici velike osiguravajuće kompanije koja pokriva rizik od požara, udara groma, oluje, grada, eksplozija, izliva vode iz instalacija, provalne krađe i razbojništva i mnoge druge rizike.

- Kada su kupovali svoj dom u Americi, bračni par je vodio računa o svakom detalju, a naravno i o osiguranju, koje je za to područje najvažnije. Ana je ta koja brine o domaćinstvu i redovno plaća premije osiguranja od prirodnih katastrofa. Njihova kuća je bezbedna i u delu u kojem oni žive do sada nije bilo prirodne katastrofe. Međutim, činjenica je da gradovi u Los Anđelesu poslednjih godina iz nepoznatog razloga gore i da su kuće i drugi objekti uništeni vatrenom stihijom i da je šteta ogromna. Kao neko ko živi na relaciji Srbija - Los Anđeles, znam da ljudi uplaćuju premije od hiljadu pa i do dva miliona dolara godišnje. U koju grupu i kako izgleda ugovor porodice Divac sa osiguravajućim društvom, ne znam, ali verujem da su se maksimalno obezbedili do najsitnijeg detalja - priča sagovornik za Kurir.

Požari u kojima ima više stradalih opustošili su delove Los Anđelesa i šireg okruga oko grada, uništeni su mnogi domovi i poslovne zgrade, kao i škole i verski objekti. Prema izveštajima tamošnjih medija, izgorelo je oko 1.000 objekata, među kojima su i domovi slavnih ličnosti. Tim povodom se oglasila Ana Divac, skrhana bolom podelila je fotografije izgorelih kuća i navela da su mnogi njeni prijatelji izgubili domove.

- Mnogi moji prijatelji izgubili su svoje domove u poslednjih nekoliko dana. Radeći toliko godina sa izbeglicama, razumem bol i šok zbog gubitka doma. Još uvek čekamo da vidimo šta će se desiti sa našim voljenim gradom Los Anđelesom i nudimo našu pomoć na svaki mogući način - napisala je Ana Divac i dodala:

- Moj komšiluk, sećanja moje dece, naša porodična sećanja su nestala - napisala je ona.

U više navrata smo pokušali da stupimo u kontakt sa porodicom Divac, ali njihov broj telefona nije bio dostupan.

Poznati ostali bez nadoknade Osiguranja masovno otkazale polise Kako izveštavaju mediji u Americi, a domaći prenose, najveći osiguravač nekretnina u toj saveznoj državi prošle godine otkazao na hiljade polisa, uključujući i one na prostoru Palisada, naselja koje trenutno gori, kao i u delovima Santa Monike. Na području koje je sada pod požarima ova osiguravajuća kuća otkazala je 70% ugovora o osiguranju, što znači da se unapred znalo pod kolikim rizikom se taj luksuzni deo Los Anđelesa nalazio. Otkazivanje polisa firma je započela još 2023, samo što tada ta vest nije privlačila pažnju javnosti. Sada je pak u svim medijima jer je poznati glumac Džejms Vuds u suzama saopštio da mu je uništena kuća u požaru. On je naveo i da su u njegovom komšiluku polise osiguranja otkazivane četiri meseca pre požara i sada je dobar deo kuća neosiguran.

Autor: Nikola Žugić