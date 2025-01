Umalo da ostane bez svog hita: Snežana Đurišić otkrila istinu o hitu Lepi moj! Isplivalo sve na površinu!

Pesma je godinama „skupljala prašinu"

Snežana Đurišić uvek je znala kako da obraduje svoju publiku; pesme je pažljivo birala i - čim bi je koja dotakla, uzimala bi je za sebe čak i onda, po svemu sudeći, kada njeni saradnici i ne bi bili za takav potez.

Ta situacija dogodila joj se kada je numera „Lepi moj" u pitanju, na primer. Kako je to, u stvari, bila pop pesma, smatrali su da „je potpuno drugačija od Snežane" kakvu javnost poznaje, pa joj je umalo i promakla. Ipak, pevačica je verovala sebi i strpljivo je sačekala „svojih pet minuta".

– Jeste bio šok za sve, jer sam dotad pevala „Odakle si sele“ i „Kuće male krečene u belo“. Jednostavno, ta pesma je mene našla. Otišla sam kod Dragana Ćirkovića Ćire, jer je imao puno pesama za preslušavanje i, tako mi je redom puštao šta ima na lageru i samo odjednom čujem „Lepi moj“. Odmah sam odreagovala i tražila da mi vrati da čujem ponovo, ali me je samo pogledao i rekao: „Ma, to je neki zabavnjak, nemoj da se ljutiš, ne mislim da ti to nećeš dobro otpevati, nego mi je potpuno drugačija od tebe“. Ali ja sam tu pesmu uzela i jedno dve godine mi je stajala u fioci sve dok nisam čula da Saša Popović pravi Grand festival. Tad sam rekla - sad će „Lepi moj" da izađe. Dala sam Kemišu (Mroljubu Aranđeloviću) da uradi aranžman i rekao mi je da je ovo izazov i za njega i za mene, budući da je reč o zabavnjaku. Uradio je sjajan aranžman – objasnila je jednom prilikom za „Grand" Snežana, pa kroz smeh dodala:

– Malo sam je obukla u folk.

Podsetimo, Snežana Đurišić svojevremeno je istakla kako retko pokazuje svoje emocije, međutim, kada je prvi put čula pesmu „Kako da se pomirim sa tim", iste nije mogla da zadrži. Došla joj je, naime, u najtežem trenutku u životu.

– Uvek sam birala pesme po svom osećaju i trudila sam se uvek sve donesem kako treba i nisam imala priliku da se rasplačem, sve dok nisam dobila pesmu „Kako da se pomirim sa tim". Ona je došla neposredno posle smrti mog supruga i kad mi je Miša Mijatović prvi put pustio, tad sam se rasplakala, ali sam je u studiju odradila lepo, otpevala sam kako sam umela, ali je emocija tu najbolje izašla – istakla je bila za pomenute medije.

Autor: S.Z.