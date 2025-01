DAJEM PET LETA ZA JEDNU ZIMU: Aco Pejović priznao šta mu najviše nedostaje, ovo još nije uspeo da uradi

Nakon što je objavljeno da će Aco Pejović zajedno s Dejanom Petrovićem i Big bendom pevati na Trgu republike za doček srpske Nove godine, pevač je u druženju s medijima otkrio da nije posetio rodni grad za praznike, te da mu odmor tek predstoji.

Naime, Aco je priznao da nije tip koji voli leto i more, te da mu više prijaju zime.

- Nisam stigao da odem u Prijepolje tokom praznika, zaista sam mnogo radio, bilo je mnogo nastupa, što korporativnih žurki, pa Novagodina, putovanja. Sad sam mnogo opušteniji u odnosu na prethodnih mesec dana. Imamo ovu srpsku Novu godinu da pevamo, pa samspreman za skijanje. Moram i ja malo dušu da odmorim. Nisam ni uspeo da se odmorim ni da napunim baterije, zato sam stavio naočare. Volim da skijam, to je moja ljubav velika. Dajem pet leta za jednu zimu. To je pravo punjenje baterija - rekao je Pejović.

Takođe, pevač je otkrio da se uvek više radovao Božiću nego Novoj godini, najviše zbog običaja koje poštuje on i njegova porodica.

- Nova godina je samo obrtanje datuma. Božić je nešto posebno, nešto što ima svoju čar, posebnu priču. Post, pričest, porodičnookupljanje. Poštujem Novu godinu, ali Božić doživljavam drugačije - priznaje Pejović.

Romantik sam na svoj način

Pevač Aco Pejović smatra da je romantika prisutna i među mlađim generacijama, da on to primeti na svojim nastupima i otkriva da muje drago zbog toga.

- Mislim da romantika nije izašla iz mode. Ima, svi su romantični. I ti neki novi klinci, vole oni svi. Možda neće po drugarima, alivole tajno da pošalju nekoj devojčici. Ima romantike. Nije prestala. I kroz pesme i sve. Ja jesam romantik. Jesam romantik, ali naneki svoj način. Svi to radimo drugačije. Na nastupima se mnogo puta desi da momci zaprose devojke. Srbija živi, ima budućnost,ljudi koji se uzimaju, imaće decu. Ja volim kad toga ima, volim kad se to desi. Kroz to živimo - zaključio je pevač.

Autor: M.K.