'Uzimam sve što je pored KONTEJNERA i nije me sramota' Naša poznata pevačica živi od kirije, kupi sve što joj se nađe pod okom, a evo šta NAPLAĆUJE KOLEGAMA!

Pevačica Nada Topčagić otkrila je da sve što nađe pored kontejnera ponese kući.

Kako je ispričala Nada Topčagić sve što nađe na ulici ponese i čuva u svom podrumu.

- Sve sama radim po kući, pomaže mi Zlatko naravno, ali volim da većinu stvari preuzmem na sebe. Kod mene je ludilo, ako nađem drva po ulici, pokupim ih i čuvam u podrumu. Uzimala sam sve što je pored kontejnera ako valja. Nije me sramota od toga - iskreno je rekla pevačica kroz smeh.

Nada ne nastupa toliko često, a kako kaže ona i njen suprug Zlatko žive od izdavanja nekretnina koje su stekli dugogodišnjim radom.

- Živimo od kirije, ne bih mogla da živim samo od penzije. Cela planeta tako funkcioniše. Moja sestra živi pedeset godina u Nemačkoj, vraća se u Srbiju da prezimi, jer je tamo teško. Ne žalim se, samo da smo zdravi. Snalazim dobro.

Kolegama prodaje rakiju

Inače, Nada Topčagić kaže da kaže da je svojevremeno kolegama sa estrade prodavala domaću rakiju, koju je donosila sa planine Tare.

- Estradi raznosim i prodajem rakiju i voćke s Tare. Skoro me je zvala jedna koleginica, ne bih da je imenujem, jer je starija žena, pa mi kaže: 'Nado, ja sam se uželela one tvoje rakije! Ako dolaziš skorije, da mi spustiš dve, tri flaše, pa neka stoje u frižideru, uredno bih platila. Ja kad to čujem, dođe mi da dam radžu za džabe, pošto ona šika kao luda! Onda se setim truda koji sam uložila, pa naplatim - objasnila je iskreno pevačica, pa je dodala:

Nadina vikendica na Tari:

- Smatram sebe najvećom zvezdom na našim prostorima i nisam skromna po tom pitanju. Ja sam šoumen, zvezda mora da ima sve, ne samo da stane i peva.

