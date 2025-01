Nina Badrić objavila sliku staru 26 godina, pa oduševila sve na društvenim mrežama, pozitivni komentari su se samo nizali

Nina Badrić važi za osobu koja privlači pažnju javnosti kako svojom muzičkom karijerom tako i svojim izgledom.

Hrvatska poznata pevačica Nina Badrić, već decenijama privlači pažnju javnosti, kako svojom muzičkom karijerom, tako i izgledom.

Nju obožavaju da slušaju sve generacije, a mnogi fanovi mlađeg doba ne znaju kako je ova zgodna Zagrebčanka izgledala pre 26 godina. Nina je svoje slike iz mladosti objavila na svom Insagram nalogu, pa je sve ostavila bez teksta.

Na slici možemo videti Ninu kako sedi u kaficu, i ispija kafu. Mnoge je vratila u tadašnje vreme, a ujedno nas podsetila njenih početaka.

- 1999. godina brije se isključivo na soul i r&b muziku. Tada je u Hrvatskoj vladala zabavna muzika i tamburaši alo ja nisam fermala živu silu i udri po amerikanski. Većina se kladila da neću dogurati ni do drugog albuma sa takvim pesmama al mislim da je ovo bio “vec treći”. Bila su to vremena nokije kad je baterija trajala 10 dana bez punjenja. Uglavnom.. većina fotki koje imam od tada je fotkao producent pesama u tom periodu i najveći zaljubljenik u fotografiju. Išao mi je čak na živce jer je stalno fotkao al danas sam mu zahvalna na tome. Tad se niko nije slikao, bili smo slobodni od društvenih mreža, uživali u trenu i zezali se.Tu smo se našli u Esplanadi jer to je tako kad imaš 20 i nešto, briješ na mestima gde idu odrasli bez obzira što zadnju lovu potrošiš na stikle - napisala je Nina.

Ona je, kao žena od stila, tokom karijere bila i ostala poznata po svojim prelepim modnim kombinacijama.

Autor: K.K.