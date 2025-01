Ovo je malo ko znao: Kaja je napisala čuveni hit Dejana Matića, pre njega je otpevao ovaj pevač

Mnogi nisu znali da je baš Kaja zaslužna za hit koji je proslavio Dejana Matića.

Nije nepoznanica da pevači i pevačice često umeju da se stave i u ulogu tekstopisaca, pa tako sebi ili svojim kolegama naprave velike hitove. To je slučaj i sa Katarinom Kajom Ostojić, a mnogi nisu znali da je baš ona zaslužna za hit "Grešnica i vila" koji je proslavio Dejana Matića, pre skoro deceniju i po.

Međutim, kako Kaja otkriva, pesma nije odmah završila kod Dejana, već je njen put bio malo drugačiji.

- Moji bližnji su me terali da je ostavim za sebe, međutim, ja nekako nisam u tome sebe videla. Verovali ili ne, ova pesma je bila prvo kod Igora Popovića. Ja sam tu pesmu njemu tada prodala za neki smešan novac - počela je priču Kaja, pa otkrila koliko je naplatila tada kolegi:

- Na pet rata, 1.500 evra. Zar to nije smešan novac za muziku i tekst? On je tu pesmu stavio kao neki "B4" na svoj tadašnji album i desilo se da ta pesma uopšte nije bila primećena, u tom aranžmanu, u toj njegovoj priči.

Kaja, koja se pre nekoliko meseci udala četvrti put, potom je otkrila i kako je pesma došla kod Dejana Matića i zaista postala veliki hit.

- Nakon godinu, dve, tri, ne mogu da se setim sad koliko je prošlo, srela sam se sa Dejanom Matićem na slavi kod moje kume Maje Marijane. On me je pitao za tu pesmu, ja sam mu rekla da ću je za zadovoljstvom prepustiti. On je ubrzo posle toga snimio album, gde su bili pokojna Marina i ne znam ko sve od autora, a stavio je, naravno, tu pesmu gde ona zaslužuje da bude. Mislim da je čak bila "A1" i najviše se izdvojila od svih pesama na albumu. Mislim da sam mu čak i isto naplatila - ispričala je Kaja u jednoj emisiji.

Autor: N.B.