NEMOJTE MI REĆI DA MOGU, TO BI ZAHTEVALO MNOGO OŽILJAKA! Nikolija nikad iskrenija, zbog jedne stvari se gorko kaje: Da mogu da vratim vreme nikad ne bih....

Popularna pevačica Nikolija Jovanović važi za jednu od najprivlačnijih žena na estradi.

Međutim, o njenom izgledu i plastičnim operacijama se dosta polemisalo, te se pevačica svojevremeno oglasila i otkrila sve korekcije na sebi.

Iako mnoge javne ličnosti ne žele da priznaju ni jedan estetski zahvat kojim su se podvrgle, Nikolija ih je, zbog brojnih spekulacija, nabrojala sve, od prve do poslednje, pa istakla zbog kojih se kaje, a zbog kojih ne.

- Imam želju da podelim sa vama sve, kao i zbog čega se kajem, a zbog čega ne. Prva stvar koju sam uradila su grudi. Imala sam kompleks, bila sam ravna kao daska. U dvadesetim mi je operacija pomogla da se osećam dobro u svom telu, ali sada u tridesetim, da mogu da vratim vreme, nikad ne bih ugradila silikone. Nemojte mi reći da to sada mogu to promenim, to bi zahtevalo mnogo ožiljaka - počela je Nikolija, pa nastavila sa nabrajanjem:

- Druga glupost koju sam napravila, a koju sam ispravila, su usta. Moja divna, prelepa usta sam uradila zbog mode koja traje i dan danas. Tada je bilo samo trajnih operacija usana i ona su se vremenom izobličila, izgledala sam kao patka, sve je bilo neravno. Prošle godine sam izvadila sve neprirodno iz usta i sada ponovo imam svoja, prirodna usta, iako sam našalost morala da prođem kroz operacioni proces. Velika su, lepa i ne znam šta mi je to trebalo. Uradila sam trajnu šminku, pa uvek izgledam kao da imam neki karmin, time sam zadovoljna, a uradila sam i obrve i takođe mi je žao što sam ih u srednjoj školi iščupala, ni to ne bih nikada ponovo uradila - priznala je pevačica.

Jovanovićeva je otkrila i da je mojala da operiše zbog zdravstvenih problema koje je imala.

- I poslednja stvar koju sam radila je nos. Imala sam devijaciju, nisam imala komleks i zbog toga se ne kajem jer je svakako lepše ovako. Za kraj, Nikolija je istakla da je imala i operaciju zuba, te da u gornjoj vilici nema prirodne zube.

- Gornji zubi su viniri, ali nikada ne bih ponovo uradila ništa sa prirodnim zubima, jer nikada ne može biti isti osećaj, a i sada mislim da su prirodni zubi mnogo lepši - završila je ona na društvenim mrežama.

Autor: M.K.