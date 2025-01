Cela Juga brujala je o Arkanovom sinu Mihajlu! Oca je video prvi put na TV, malo je falilo da oženi OVU PEVAČICU, a danas je NEPREPOZNATLJIV

Željko Ražnatović Arkan ubijen je pre 25 godinu u tadašnjem luksuznom beogradskom hotelu Interkontinental, a mnogi i ne znaju da je za sobom ostavio devetoro dece iz dva braka i tri vanbračne veze sa ukupno pet žena.

Naime, iz dva braka dobio je šestoro dece - četvoro iz prvog s lepom Crnogorkom Natalijom Martinović, a dvoje sa folk divom Svetlanom Cecom Ražnatović. Troje dece su mu iz vanbračnih veza.

Međutim mnogi ne znaju da mu sinovi blizanci nisu prvenci već da je to Mihajlo, kog je dobio iz veze sa lepom Šveđankom Agnetom. Jednom prilikom Nebojša Tubić Žabac je ispričao, a prenele Legende devedesetih, neobičnu priču o tome kako je Mihajlo saznao da mu je Arkan otac.

Naime, kad je početkom devedesetih počeo rat, na švedskoj televiziji je prikazan Željko Ražnatović kao vođa srpske vojske i majka Željkovog najstarijeg sina Mihajla mu je rekla da mu je to otac. Mihajlo je došao u Beograd, ušao u taksi i samo rekao Arkan. Taksista ga je odveo u poslastičarnicu i Mihajlo je počeo da mu objašnjava na švedskom ko je. Željko ga je zagrlio, prihvatio i priznao. Mihajlo je učio srpski i čak išao sa ocem na ratište. Arkan je bio mnogo ponosan na svog sina prvenca.

Mihailo Ražnatović sada živi daleko od Srbije i ne eksponira se u medijima. Malo toga je poznato o njegovom životu, mimo toga da je rođen i živi u Švedskoj, te i da se zabavljao sa pevačicom Karolinom Gočevom. Mnogi su navijali da Mihajlo oženi sa Karolinom, premada su bili jedan od najlepših parova '90-ih, ali do toga nije došlo. Iako su bili prilično bliski, Karolina i Mihajlo su se ubrzo rastali, a razlozi za njihov razlaz nisu poznati široj javnosti.

Mihajlo Ražnatović danas ima 50 godina i ne pravi skandale svojoj maćehi Svetlani Ceci Ražnatović, iako je pre nekoliko godina dospelo u javnost da joj je navodno pretio, pa se potom ispostavilo da se radi o lažnom predstavljanju, što je i pevačica potvrdila.

- Tog momka poznajem lično i znam šta on može da kaže. On nije sklon vulgarnosti, pretnjama. Čuli smo se posle toga, bio je šokiran. On živi u inostranstvu i prosto ne prati naše medije, od svojih prijatelja je čuo i želeo da se oglasi da skine ljagu sa svog imena. Povučenim životom živi, nema nikakve veze sa medijima. Tu su sve izmišljene informacije, pomislim, pa iako je potpuno odlepio, zna bar kada je rođen. Oni ni to nisu znali tačno da napišu, sve su izmislili - rekla je Ceca svojevremeno za emisiju Premijera.

