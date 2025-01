I VEĆE FACE SU IZ OVOG GRADA, PA SE NE STIDE SVOG POREKLA! Komšije Slobode Mićalović iz Leskovca razvezale jezike: Nas je sramota njenih uloga

Sloboda Mićalović rođena je na jugu Srbije, u gradu Leskovcu. Sa dve sestre Draganom i Mirjanom, ocem Draganom i majkom Milicom glumica je živela u naselju blizu centra grada, u zgradi u kojoj stanovi ne prelaze više od 60 kvadrata.

Ekipa Kurira prošlog vikenda našla se u pomenutom gradu i posetila kraj u kom je živela porodica Mićalović. Tamo smo pričali s komšijama o tome kako pamte Slobodu i njenu porodicu. Čim smo stigli do ulaza zgrade, sreli smo stanarku sa četvrtog sprata koja ceo život živi u ovoj kući, pa se podsetila dana kad je glumica tu boravila.

- One su sve kao lutke, nisu za džabe ove dve glumice. Nismo imali probleme s njima nikada, samo što su nekako oduvek imale taj visoki stav, osim njihovog tate, on je bio fin čovek i vrlo komunikativan. Istina, voleo je da popije, ali to na nas komšije nije uticalo. Javljao se svima i nekako bio, onako, glasan, pozorište i glumu je nosio svuda sa sobom - rekla je komšinica pa nastavila: - Nakon što je Dragan preminuo, one su otišle, prodale stan i nikad se ovde nisu vratile. Sloboda je uvek furala ovaj fazon koji sada ima, negovana ali neupadljiva, dok je Dragana do srednje škole bila u fazonu kao svetske zvezde tada. Nosila je stalno široko, dukserice dva broja veće, široke one farmerke što je nosio onaj crnac reper... Fifti Sent, e taj, sećam se toga jer je i moj unuk bio opterećen tim nekim čudnim stilom.

Komšija koji je sedeo preko puta zgrade čuo je o čemu pričamo pa nam je prišao i ispričao svoje sećanje na Slobodu i njenu porodicu.

- Ja sam čuo da se ona stidi svog rodnog mesta. A video sam i da je pričala kako nema gde da dođe kad dođe ovde, pa spava po hotelima. To što spava po hotelima, nismo joj mi krivi, a ako se zaista stidi svog rodnog mesta, pa i mi se stidimo nekih njenih uloga i nikom ništa - navodi on, pa dodaje:

Nije mu jasno

- Njen otac je bio skroz dobar čovek, one su oduvek tripovale neki visoki stav i bile kao nešto sve na nivou. Sloboda je stvarno gledala da pobegne odavde što pre i kad joj je otac umro, brzinom svetlosti su spakovale majku i odvele za Beograd. Šta njoj smeta i što se stidi svog mesta nije mi jasno ni dan-danas, pa i veće face od nje su iz ovog grada pa se ne stide odakle su - rekao nam je komšija, koji nije bio raspoložen za slikanje.

Autor: M.K.