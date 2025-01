Ove stvari o Arkanu su se decenijama krile: Nije imao ni za kafu, bio je ozbiljan kockar, a onda je jedne noći...

Željko Ražnatović Arkan je mnogo voleo kocku, a nijedan beogradski kazino u to vreme nije ni pokušao da "radi" komandanta Srpska dobrovoljačke garde, jer su mnoge kockanrice držali kumovi i prijatelji Ražnatovića, navodi svojevremeno Mondo.

Tih devedesetih, Arkan nije znao šta je strast kocke, jer je uvek dobijao, ali samo desetak godina ranije kocka je bila njegova velika strast. Tolika da je znao da izgubi poslednji dinar, čak i da ostane bez automobila.

- Željko Ražnatović je voleo da se kocka, a dešavalo se da izgubi sve pare. Jednom je došao kod mene u lokal i kaže: 'Druže, može jedno piće?'. Ja ga tu častim kafom, pošto nije pio alkohol, pitam ga gde su mu kola, kaže nema, i to je izgubio na kocki. Nije imao dinara u džepu, sve je izgubio, za kafu nije imao. Međutim, dešavalo se i da dobije na kocki, pa je tako jedne noći došao u “Dugu” sa najlonskom kesom punom para. Unutra je bilo 55 hiljada dolara. Pitali smo ga šta je to, je l’ to negde opljačkao, kaže uzeo na kocki i odmah ide da kupi kuću. Samo je tu odvadio par hiljada i častio DJ Čupka, a kaže tačno mu 50 hiljada treba da kupi kuću preko puta Marakane - rekao je Vlada Perović, bivši muž Lepe Lukić, u jednoj emisiji.

Perović je pričao da je Arkan umeo da kocka, ali da je ubedljivo najbolji bio Sveto Maraš, čuveni kockar, koji je verovatno jedini koji je uspeo da zaradi na kocki.

- Njegova žena je dolazila povremeno i kad on dobije pare, ona to uzme zbog njihove dece i odmah ulaže, kupuje stanove. Svi ti viđeniji bogatiji ljudi su voleli da kockaju, a čast im je bila da igraju sa nekim od najboljih kockara.

Autor: pink.rs