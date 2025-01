Čuveni glumac Lazar Ristovski posle razvoda od koleginice Danice Ristovski uživa kraj četiri decenije mlađe Anice Lazić.

Njihova veza i te kako privlači pažnju javnosti, dok Anica neretko priča o njihovoj ljubavi.

- Lazar i ja smo se upoznali bez ikakvog posrednika, tu je posrednik jedino bio Bog. Mi smo se sreli u Beogradu, pogledali nekoliko sekundi, a onda smo se zagrlili. Nakon tog zagrljaja smo seli i pričali satima. Mene kada pitaju od kada smo zajedno, ja kažem od prvog puta kada smo se pogledali - kazala je jednom prilikom.

Brzo su doneli odluku da saopšte svima vest o otpočinjanju romanse.

- Mi smo imali razgovore na temu da li treba da izađemo u javnost i da kažemo da smo zajedno. Dogovorili smo se da treba mi da saopštimo, Lazar ne bi bio Lazar da to nije uradio na svoj način - rekla je ona tad za "Prvu" i nastavila:

- Jedno jutro je objavio da smo zajedno dok sam spavala i otišao da radi. Ja sam ustala malo kasnije, nisam uključila odmah telefon i sačekalo me je more poruka, tada mi nije bilo smešno. Onda sam videla naslove koji izlaze i dan danas. Doživela sam Internet nasilje, Imala sam pomoć psihoterapeuta, i Lazar mi je bio velika podrška, u tim trenucima sam se pitala kako je nekoj deci.

"Cilj mi je da budem baba jednog dana"

Mlada glumica je u razgovoru za "Blic" nedavno otkrila detalje iz privatnog života, pričala o svom partneru i otkrila da im nije bitna razlika u godinama.

- Da priznam da mi je prva dva ili tri dana bio izazov da podnesem toliku količinu pritiska. Sada već i ne gledam, da budem iskrena, jer nekako se najviše piše o razlici u godinama, a Lazar i ja to i ne osećamo. Ima jedan momenat kada se oseti razlika u godinama, a to je kada jedemo palačinke, ja jedem sa kremom, a on za džemom i orasima. Tada osetimo, i to je to. Očigledno je to nešto što je tako i meni je žao što se žene danas kad napune četrdeset godina već nazivaju babama i kao da je starenje i imati neke određene godine danas sramota. Volela bih da budem baba jednog dana i meni je to cilj. Uvek sam bila okružena starijima od sebe i takva sam od kada sam se rodila, sve moje drugarice su starije od mene. Da li je to zrelost, ne znam, ali prosto mi je takav horoskop, Bog mi je tako dao. Što se nas dvoje tiče, ta razlika u godinama je kod nas najmanje važna, a u medijima je najvažnija - iskrena je Anica Lazić u razgovoru za “Blic”.

