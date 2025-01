Najemotivniji je bio zbog supruge: Keba progovorio o Olji, otkrio da je zbog njen plakao od Sarajeva do Mostara

Njih dvoje su u višedecenijskom braku i imaju dvoje dece, ćerku Natašu Kojić Tašu i sina Igora Kojića

Dragan Kojić Keba, koji ovih dana ima puno razloga za sreću, otkrio je detalje sa svog venčanja sa suprugom Oljom.

Njih dvoje su u višedecenijskom braku i imaju dvoje dece, ćerku Natašu Kojić Tašu i sina Igora Kojića. Folk pevač nije često pričao o početku njihove ljubavi, pa ni o njihovoj svadbi do sada nije otkrivao detalje, ali je rešio da otkrije da je tog dana bio previše emotivan. On ne krije da je čak i zaplakao.

- Plakao sam kao malo dete od Sarajeva do Mostara, kada smo išli po nju. Uvek sam pričao „Ma, kad ja da se ženim“, onda tetka i baba krenu da pričaju i ja kažem „Ma, beži“. To su suze koje su tad izašle i više nikad neće na taj način. To je na kraju krajeva inspiracija i za dobru pesmu – rekao je Keba nedavno za Grand.

On je otkrio i kojim poslovima se bavio da nije izabrao muziku.

-I da se ne bavim ovom profesijom, da nisam taj što jesam, Bog me je odredio da budem to i to sam od kako znam za sebe i tako će uvek da bude. Da se ne bavim ovom profesijom, da sam doktor što sam voleo da budem, ali na neki način sam doktor za dušu što se muzike tiče ili profesor, to sam isto maštao da budem. Maštao sam da budem vozač lokomotive, voza, svašta nešto – izjavio je Keba.

Podsetimo, njegova ćerka Taša se nedavno vratila iz Ameriku u Srbiju i to posle 16 godina. Ona će se pojaviti na festivalu "Pesma za Evroviziju" gde će pokušati da bude predstavnik Srbije na Evroviziji.

Njegov sin Igor, 3. januara je sklopio brak sa izabranicom Sofijom. Sve o njegovom venčanju pročitajte u nastavku.

Autor: N.B.